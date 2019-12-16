肥胖！贫血！肾结石！你还敢给宝宝喝碳酸饮料吗？

随着孩子的成长，碳酸饮料逐渐成为他们青睐的饮品，这是因为碳酸饮料味道多以甜酸为主，在天气炎热或者运动后喝上一大口最是舒爽不过。但是需要提醒的是，碳酸饮料不利于孩子健康，如果不注意控制，很可能导致以下问题：

1.肥胖

碳酸饮料中含有大量的糖分，这些糖分早已超过人每天必须要摄取的限度。如果孩子长期喝碳酸饮料，不仅容易导致肥胖，还会影响智力发育。孩子肥胖过度的话，容易患糖尿病、高血压、高血脂疾病。

2.增加患肾结石的风险

如果孩子经常饮用含咖啡因较多的碳酸饮料，心脏和肾脏部位的负担也会随之加重，久而久之孩子容易出现心慌无力、尿频尿急的情况，增加患肾结石的风险。

3.食欲不振

碳酸饮料里含有大量的二氧化碳，如果孩子饮用过多，二氧化碳在肠胃待的时间过久，孩子就会感觉腹胀、食欲不振。如果孩子长期将碳酸饮料当做白开水来饮用，肠胃功能会下降，由此带来的后果是孩子无心饮食，日渐消瘦。

4.引起贫血

碳酸饮料中大多含有咖啡因，如果孩子长期喝碳酸饮料，会影响他们大脑中的中枢神经发展。此外，碳酸饮料含有过量的酸，长期饮用酸会中和孩子身体中的钙元素和铁元素，这不仅会使孩子营养不良，还会造成他们出现贫血的状况。

5.损害牙齿

牙齿特别害怕酸性物质，而碳酸饮料恰恰含有过多的酸，长期喝碳酸饮料会腐蚀牙齿。此外，碳酸饮料中糖的含量也较多，如果孩子长期饮用，那么就容易患上蛀牙。

6.引起骨质疏松

孩子正是长身体的年龄，碳酸饮料中含有大量的钙酸盐，如果长期饮用，不仅会吸收身体中的钙元素，还会引起钙与磷的比例失调。这样孩子不仅会发育缓慢，有骨质疏松的症状，还容易发生骨折。

以上是常喝碳酸饮料对孩子的危害，为了孩子的身体健康，父母不要让孩子养成喝碳酸饮料的习惯。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)