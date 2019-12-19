照顾北鼻要当心，这些错误不能犯

宝宝刚出生后，如何正确的照顾他们是家长们需要考虑的问题。一些新妈妈由于没有经验，又错误地听从了他人的建议，在护理宝宝的时候走入了误区，不仅没有好好的照顾他们，反而使宝宝感到痛苦。那么，照顾宝宝时有哪些常见的错误？下面一起学习一下。

1.轻视发烧

发烧对于人体并非全是害处，适当的发烧反而能够增强身体的抵抗力，但这一说法通常是针对五岁以上的人群。新生儿身体各项器官的抵抗能力较弱，如果发烧了父母也置之不理，或者只是简单的物理降温，很容易危及生命。

父母需要注意，如果出生不到三个月的宝宝有发烧现象，一定要及时带他就医检查。一般来说，宝宝腋温高于37.2℃，肛温高于38℃，都属于发烧。

2.不注重口腔卫生

很多父母以为，宝宝还没有长牙齿，不用进行口腔护理。这样的做法是错误的，虽然宝宝还没有长牙齿，但是适当对他们的口腔进行护理，不仅可以保持口腔清洁，也有利于宝宝的健康，因为很多细菌是通过口腔进行扩散的。

此外，如果宝宝的乳牙没有得到很好的保护，那么之后的恒牙也会不健康。因此宝宝没长牙齿前，父母可以用湿纱布清洁他们的口腔，在宝宝长出第一颗牙后，就要用牙刷帮他们刷牙了。

3.不叫醒宝宝吃奶

通常不建议叫醒宝宝吃奶，但这是对满月后的宝宝来说的。如果宝宝还未满月，超过4小时没有醒过来喝奶建议叫醒他。

这是因为新生儿胃口容量较小，因此每次吃奶量不多，他们会经常感到饥饿，如果因为他们睡着了而没有及时吃奶，将会影响他们的正常发育。至于满月后的宝宝，无需强行叫醒，等他睡醒起来再喂奶即可。

4.没有准备婴儿座椅

宝宝乘车的时候，一定要给他们准备专门的婴儿座椅，但是很多家庭并没有这样做。要知道，宝宝乘车使用安全座椅，可以大大降低受伤的分享。因此为了宝宝的安全着想，爸爸妈妈记得要结合宝宝的身高、年龄，准备合适的婴儿座椅。

宝宝刚出生，在照顾他们的时候万万不可大意。以上是照顾宝宝时常见的错误，各位准爸爸妈妈也要提前做好准备，这样才能照顾好宝宝。

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