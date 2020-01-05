孕期头痛难忍，五招巧妙应对

怀孕既然孕妈高兴又让孕妈“痛苦”，因为孕期会有各种不良的反应出现。比如乏力、恶心、尿频，甚至孕妈还会感觉到头痛。那么有什么方法可以缓解头痛呢？

孕期为啥频繁头痛？

孕早期，由于体内激素发生不同程度的变化，血容量的增加，孕妈会感觉到头痛。头痛种类有很多，但最常见的就是偏头痛。偏头痛一般呈周期性发作，发作时会有几分钟的一侧性头痛，有时候也会出现双侧疼痛。孕妈出现偏头痛时会感觉视线模糊，心情变得不稳定、恶心想吐。

聪明准妈妈，用这五招应对孕期头痛

1.多喝水

水对于我们来说很重要。一般每天喝水量要保持在在1.5-2L，这样可以很好的维持体液稳定。因此孕期，孕妈需多喝水，这样才能避免体内出现脱水情况。

2.适当按摩

孕妈感觉到头痛时，可以采用按摩头部的方式来缓解。除了按摩头部之外，孕妈还可以按摩肩部与颈部，放松整个身体。

3.冥想

孕期，孕妈需要适当运动，锻炼身体的同时也能储存体力。瑜伽是不错的选择，除了瑜伽之外，孕妈还可以采取冥想的方式，这也能很好的缓解头痛。

4.多休息

过度劳累、睡眠不足都有可能造成头痛情况的发生，因此孕妈在平时要多休息。在睡觉时最好选择适合自己的枕头，不但能让睡眠质量变得更好同时也能放松颈部背部以及双肩。

5.药物治疗

如果上面这些方法没有办法解决头痛，孕妈需及时去医院进行药物治疗。由于孕妈在怀孕期间，不能随便使用药物，因此医生会建议孕妈服用乙酰氨基酚，如果孕妈想要服用其他药物最好是在医生指导下进行。

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