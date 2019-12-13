想让头发柔顺光亮？宝妈可以这么补救

柔顺光亮的头发是许多宝妈梦寐以求的。然而，许多事情会损害本来就脆弱的头发角质层。随着时间的推移，天然油脂可能会从头发上脱落，这会导致头发干燥。

你所需要的是将保湿和健康护发习惯的结合，采取以下措施补救：

了解自身头发类型

在尝试任何方法之前，大家应该先了解头发类型。如果是干性发质，粗糙的头发当然可以使用一些额外的护发东东，但直发可能不需要像卷发那么多的护发油。这是因为头发越直，头皮分泌的天然油脂就越容易穿过角质层。此外，根据所居住的气候和季节的不同，头发情况也会有所不同。

如何护理头发

1.椰子油

有研究表明椰子油对干燥的皮肤有好处。其实其对头发也有潜在的软化作用。椰子油本身可以渗透到皮肤深处，用在头发上也可以达到良好的保湿效果。你可以选择添加椰子油的产品，也可以在洗发后将椰子油直接涂抹在头发上。如果太油，试着只用于发梢，每隔一天使用一次。

2.橄榄油

橄榄油可以形成保湿屏障，可以防止水分子扩散。缺点是这种屏障也会让头发变油。为了达到最好的效果，每周可以用少量的橄榄油薄薄涂抹在发梢。

3.摩洛哥坚果油

这种油来自摩洛哥摩洛哥坚果提取物，以其保湿特性而闻名。虽然有关坚果油和护发的研究还很缺乏，但这种方法还是给了大家很大的希望。

4.每周使用一次发膜

植物油可以有效地为干燥的头发补充水分。每周使用一次发膜，可以帮助头发更有效地吸收水分，使头发随着时间的推移变得更柔软。建议用洗发水洗发后，涂抹在潮湿的头发上，五分钟后用清水冲洗干净。

5.洗头发不要过热

水太热会损害发质导致头发暗淡干燥。建议选择温水洗头。当你做了护理后，可以用冷水冲洗头发。这将有助于冲洗任何多余的产品，而不带走水分。

6.清洗频率适中

随着年龄的增长，头发会发生变化，你可能根本不需要每天用洗发水。事实上，头发极度干燥的人可能只需要每周用一次洗发水。另一方面，如果头皮比发梢更油，你可能需要每隔一天洗头。你也可以根据需要用干洗香波，这将有助于去除油脂和污垢，而不会带走水分。

7.少用发饰

一些发饰，比如橡皮筋，在锻炼、工作时候需要用到。但若一直绑着随着时间的推移，过于拉扯会损坏头发的角质层。这可能导致头皮干燥，甚至导致头发脱落。

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