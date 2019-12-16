小家伙鼻塞，这么做可以让ta感觉好点

感冒、鼻炎、腺样体肥大······当你的小宝贝因为种种疾病导致鼻塞难熬，你该怎么办?别担心，下面给大家出招。

在3岁及以下的孩子中，遇到鼻塞情况可能是一个很大的挑战。首先，鼻塞的原因并不总是显而易见的。婴幼儿对常见病毒的免疫力刚刚开始增强，可能会有经常感冒的情况，况且还有许多其他潜在的鼻塞原因。况且，4岁以下孩子的鼻塞治疗有不少限制，比如不能随意用药，因为某些药物对婴幼儿来说风险很大。

什么原因导致宝宝鼻塞

首先，你需要知道是什么导致了鼻塞。当鼻腔中的血管和组织充满过多的液体时，就会发生鼻塞。这会让人难以入睡，导致鼻窦感染(鼻窦炎)等问题。如果小婴儿鼻塞也可能会出现喂养困难等问题。

幸运的是，有一些特征可以帮助你区分病毒感染和细菌感染。例如如果孩子流鼻涕，分泌物的颜色就是一个重要的线索：通常如果是病毒引起，分泌物一开始比较清澈，像水一样，几天内分泌物会变白、变绿或变黄，但之后会变清澈。

另外，鼻粘膜充血的原因可能是过敏，这可能还需要做过敏测试。如果一块食物或其他物体卡在孩子的鼻子里，也会发生鼻塞，此时需要去急诊室或儿科医生就诊，不要试图自己动手从宝宝的鼻子里取出任何东西。

在家怎样安全缓解

1.鼻滴剂

帮助宝宝消除充血的最安全和最有效的方法之一是用生理盐水喷雾或滴鼻剂，这些不用处方就可以买到。

如果你使用滴剂，可以在每个鼻孔中滴两滴，来稀释鼻腔内的粘液，然后立即用一个吸鼻器吸出盐水和粘液。滴鼻时你可以轻轻地把孩子的头往后仰一点，以确保水能流到鼻子里。

滴鼻可以在给孩子喂食、睡觉前15分钟左右做，这将有助于宝宝呼吸更顺畅。不过，如果鼻塞伴有其他症状，特别是发高烧和浓黄色粘液，请尽快去医院就诊。

2.水蒸汽

还有其他方法可以滋润鼻腔，比如：

* 使用加湿器，这样当宝宝睡觉或者在房间里玩耍的时候，水汽就可以达到滋润的效果。不过，为了避免霉菌和细菌的生长，每天必须更换水箱里的水，并根据说明经常做清洁。

* 你也可以尝试带宝宝洗澡，很快浴室的湿度会增加。

* 可以把枕头放在床垫下面，这样孩子的头比身体高一点，有助于把黏液从鼻窦中排出(如果孩子在2岁以下就不推荐这样做了)。

* 鼓励孩子多喝水，液体有助于稀释黏液，但不要强迫。

* 如果孩子够大了，教会Ta擤鼻涕。大家应先示范如何让鼻涕擤出来，然后再让孩子来操作。

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