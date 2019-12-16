女性职场遭遇不公，日本频现“孕妇骚扰”

据日本《朝日新闻》报道，日本一项最新的研究表明，日本职场频现“孕妇骚扰”现象，严重损害了怀孕的女员工的身心健康，同时引起了全社会的广泛关注。不少网友无奈地自我调侃：“想要保平安，还是不孕不育为好！”

日本职场频现“孕妇骚扰”，女性生娃就得丢饭碗

据了解，“孕妇骚扰”是日本职场的“常规操作”。日本一名年轻女护士得知自己怀孕的消息后，不仅没有一位同事向她表示祝贺，还遭到护士长的无情嘲讽。下班后，她的上司将她单独叫到一个房间里痛骂了3小时。

还有一个女员工怀孕后，公司给她下达超量的工作任务，导致其大出血并流产。更过分的是，对于这名女员工的不幸遭遇，公司领导竟然用“天谴”来形容。有的女员工刚生完孩子还没出院，公司就将其劝退，甚至多次上门要求女员工自己辞职。

据悉，日本非营利组织“反孕妇骚扰网络”在过去5年里，共收集到的孕妇被歧视案例共有530例，仅2019年就有74例。有调研报告指出，超过六成的女员工在怀孕后遇到过“孕妇骚扰”现象，16%的女员工生娃后重返职场遭到同事欺负；还有13%的女员工生娃后遇到各种麻烦。

据统计，54%的女员工遭到各种不公，比如降职、解雇或不续签劳动合同等；37%的女员工受到各种精神侮辱；“生娃就得丢饭碗”的事情十分普遍。

根源来自男女不平等，政府修改法律保护女性生育权

让研究人员感到奇怪的是，虽然媒体屡屡曝光这种不公现象，但情况完全没有得到改善。据悉，很多受害女员工向公司和公共咨询机构反映自己遭到的不公正问题，但都没有得到合理的回应。

而这种现象产生的根源是日本长期以来的男女不平等问题。通常来说，大多数日本女性会在结婚后辞去工作，回归家庭。日本全社会普遍认为，女性最大的幸福就是相夫教子。所以，在日本职场，女性通常处理一些简单的工作，想要获得升职，不仅要工作能力强，还要避免怀孕生子，不然就会给同事“添麻烦”。

有统计显示，日本在2018年出现了100多年来最大的生育率下滑。越来越多的女性不愿意生孩子，这种情况被政府称为“国家性灾难”。据悉，2019年，日本接连修改5项法律以保护女性的生育权。

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