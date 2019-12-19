男子疏忽致继子死亡，为掩盖事实将女友爆头

据外媒报道，近日，美国加州发生一起悲剧。一名妈妈离婚后带着3岁儿子回娘家生活，并交了一个新男友。没想到新男友是一个吸毒者，整天喝酒吸毒。有一天男友在照顾孩子时，因疏忽大意导致孩子不幸身亡。因为担心女友查出真相，他竟然在第二天早上将女友开枪打死，随后将母子俩的尸体遗弃在树洞里。

男友疏忽致孩子丧命，心生歹念枪杀女友

据了解，这名妈妈名叫艾米丽，现年23岁。她在离婚后带着3岁儿子加布里埃尔回到娘家生活，自己外出工作挣钱养孩子。不久后，她和28岁的男子克里斯托弗相识相爱。尽管知道克里斯托弗有吸毒、酗酒的恶习，但艾米丽没有和他分手。

事发当晚，艾米丽出门学习按摩，男友克里斯托弗在家边喝酒边照顾3岁儿子。克里斯托弗一时大意，导致孩子头部受重创，随后他急急忙忙把孩子放到床上让其休息。妈妈艾米丽回家后看见儿子躺在床上以为他睡着了，也就没有细看。

次日早上，克里斯托弗起床后来到孩子卧室，发现3岁的加布里埃尔已经死了，这才意识到自己闯了大祸。因为担心女友查出真相，克里斯托弗竟然一不做二不休，用毛巾包着手枪消音，开枪将艾米丽爆头。

警方掌握证据逮捕男友，男友坦白获减刑

艾米丽的爸爸发现女儿失踪了好几天，便去警察局报案。面对警方的询问，克里斯托弗谎称和艾米丽吵架，之后她就走了，不承认自己杀人。但警方调查后发现，艾米丽的汽车和行李都在，便怀疑克里斯托弗撒谎。

警方深入调查后发现，克里斯托弗的汽车里有人体DNA，化验后证实属于艾米丽。另外根据定位系统，警方发现克里斯托弗曾把汽车开到大型垃圾桶附近。警方在掌握以上这些证据后，将克里斯托弗逮捕归案，并对他提出两项谋杀罪的指控。

然而面对杀人指控，克里斯托弗依然矢口否认。最后警方表示坦白自己的罪行可以获得减刑时，克里斯托弗这才交代全部犯罪事实。

后来，警方在一颗树的树洞里找到了母子俩的尸体。当时两具尸体被床单包裹着，而妈妈的头部也确实有一个枪孔。因为克里斯托弗主动认罪并交代全部犯罪事实，法官将刑期从无期徒刑减为有期徒刑30年。面对着样的判决结果，艾米丽的家人非常气愤，坚持要求律师继续上诉。

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