脐带护理注意事项，新手爸妈必看！

宝宝还没出生前，脐带是供给宝宝营养的桥梁，在宝宝出生之后，因为脐带已经完成了它的任务，需要将其剪断。在这之后，父母要对宝宝的脐带进行精心的护理。

因为剪断的脐带对宝宝来说是一个大型的伤口，如果护理不当，让细菌等进入，不仅容易得脐炎，严重时全身都会感染。那么，如何护理新生宝宝的脐带？下面我们共同了解一下。

1.保持脐带周围干燥

脐带周围皮肤干燥，不仅有利于脐带残端的快速脱落，而且也阻止了细菌的二次传播。因此在日常生活中，父母在给宝宝沐浴后，不仅要将他们的身体擦干净，还要给宝宝的肚脐周围消毒，因此父母应尽量选择淋浴。如果宝宝的肚脐被水溅湿了，首先要用棉签将水分吸净，再进行消毒。

2.不要涂抹任何药品

不管什么时候，父母在宝宝身体上涂药品的时候都要尽量避开脐带部分，即使要用药品或者护肤品也要在咨询医生后再使用。因为如果药品不适合涂在脐部，会引起脐带感染。

3.护理脐带前要清洗双手

在给宝宝护理脐带前，一定要记得清洗双手，因为脐带部位的特殊性，护理过程需要无菌操作。洗手的时候，尽量不要用盆接着水洗，而是用流动的水冲洗双手，杜绝细菌的存在。

4.选择合适的纸尿裤

在给宝宝选择纸尿裤时，应根据宝宝的年龄、身高选择合适的纸尿裤。为了保护脐带，纸尿裤的高度应超过脐带，尽量不要使纸尿裤的腰部正好在脐带处。纸尿裤腰部在脐带处的话，随着宝宝动作幅度的增大，会摩擦宝宝的脐带，使宝宝的脐带出血。

5.脐带未脱落前及时检查纱布

如果宝宝的脐带还未脱落，除了日常生活要避免脐带周围摩擦，保持皮肤干燥，还要检查包扎脐带的纱布是否有渗血情况。如果有渗血情况，应该立即找干净的纱布重新包扎。如果没有渗血的情况，只要用棉签蘸取碘液轻轻擦拭伤口即可。

6.脐带脱落之后的护理

在宝宝的脐带脱落之后，会有少量液体渗出，这是正常现象，不要过于担心。大家可以多用几根棉签蘸取碘液进行消毒，随后用纱布盖上。

总之，宝宝出生之后，如何正确的护理脐带是一个重要的事情。以上是正确护理新生宝宝脐带的小妙招，父母一定要注重日常护理，才能使宝宝健康成长。

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