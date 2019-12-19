常吃零食危害大，切勿让宝宝吃太多！

很多父母只知道常吃零食不好，至于有哪些危害却是不太清楚，所以对于宝宝吃零食这事比较放任。下面我们就共同了解一下宝宝常吃零食的危害。

1.降低宝宝的食欲

零食往往含了很多添加剂和糖分，口味很好，宝宝很喜欢吃。但如果他们常吃，会影响一日三餐，形成不良饮食习惯，长此以往不利于正常发育和身体健康。

2.加重肝脏负荷

宝宝喜欢的零食大多包含巧克力、糖果、蜜饯、冰淇淋、饼干等，这些零食糖分过高，经常食用不仅肠胃无法承受，还加重了肝脏负荷，甚至埋下患癌的隐患。因此在日常生活中，父母千万不要让宝宝养成把零食作为主食的习惯。

3.影响牙齿健康

牙齿要从小保护，如果宝宝爱吃零食并不注重口腔护理，不仅容易牙痛，还可能长蛀牙。因此父母要监督孩子，让他们少吃或不吃零食。

4.有营养不良的情况

宝宝正处于长身体的关键时期，如果常吃零食，并养成每天必需吃零食的习惯，对身体生长有不利影响。因为很多零食中含量最多的是淀粉和糖，其他营养成分基本不包含，这样无法满足宝宝健康生长所需要的物质，久而久之会导致营养不良的情况。

5.引发其他疾病

很多零食生产时卫生不达标，含有较多细菌，它们中也添加了很多色素。宝宝本身肠胃不好的话，吃了零食很容易有腹泻、呕吐、食物中毒的情况。

6.引发肥胖

不少零食都没什么营养，只吃好吃而已，宝宝经常食用容易肥胖，日后患糖尿病等疾病的风险也会增加。

以上是宝宝常吃零食的危害。在日常生活中，父母要规范宝宝的饮食，切不可让他们养成常吃零食的坏习惯。

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