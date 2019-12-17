孕期嘴馋想吃零食，唯坚果不能错过

在孕期，孕妈妈需要补充多种营养，这样不仅有利于自己的身体健康，又有助于胎儿的正常发育。坚果中含有丰富的营养，可以作为孕妈妈的零食。那么，坚果对孕妈妈的身体有哪些益处？有什么注意事项？下面来了解一下。

坚果对孕妈妈身体的益处

坚果中含有蛋白质和优质脂肪，孕妈妈常常食用，不仅有利于自己身体强健，最关键的是有助于胎儿的神经发育，增强大脑智力。但是需要注意的是，孕期吃坚果应该牢记过犹不及的道理，不能只吃一类坚果。

因此育姐建议孕妈妈可以事先查询哪些坚果对身体有益，提前将它们分好，每天混合搭配，效果会更好。或者直接买搭配好的小袋装也可以哦~

孕妈妈适合食用的坚果

1.碧根果

碧根果有保养皮肤、补肾健脾、促进智力发育的功效，又称作“长寿果”。根据调查发现，每斤碧根果果肉所含的营养价值相当于5公斤鸡蛋的营养价值。

2.夏威夷果

夏威夷果中不仅含有坚果中都有的蛋白质和优质脂肪，还含有大量的维生素B，能够极大的促进大脑细胞发育。如果孕妈妈在孕期吃了过多的甜食，可以食用夏威夷果调节，因为夏威夷果还可以降低血糖血脂。

3.葵花籽

葵花籽不仅能够促进胎儿的脑部发育，也有利于胎儿的血管生长和发育。此外，它能起到很不错的安胎效果，如果孕妈妈在孕期焦躁不安、心情烦躁，可以适当食用一些葵花籽。

4.花生

花生中的蛋白质极高，与牛奶、瘦肉、鸡蛋的营养价值不相上下。此外，花生容易被消化吸收，不存在涨肚的问题。不过，孕妈妈在食用花生时尽量不要炒着吃，这会增加它的油腻程度，对肠胃不利。在日常饮食中，可以将花生放在大米粥、黄豆粥里。

食用坚果的注意事项

1.尽量选择低盐坚果

目前市面上各种口味的坚果都有，但是需要注意的是，坚果口味越是香甜，可能对孕妈妈身体越不好，因为其中多添加了很多化学成分。

2.不要买大袋坚果

坚果是容易变质的食物，如果孕妈妈买的是大袋坚果，一时吃不完就会白白浪费。因此孕妈妈可以买小袋包装的坚果，这样不仅不会浪费，也能够避免食用过多坚果而热量过剩。

总之，坚果对孕妈妈及胎儿的身体有很大益处，在孕期孕妈妈可以适当食用。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)