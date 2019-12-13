13岁魔童被爆”恋情”，她这个亲妈却笑疯了

袁咏仪与张智霖的儿子魔童，13岁的他继承了父母优质的美貌基因，自从出生以来就是媒体的宠儿。

近日就有媒体曝出他的绯闻，并且有图有真相！

媒体拍到对方是个“长头发大眼睛的ABC妹妹”，魔童与她举止亲密。

不仅有牵手。

两人还紧贴在一起勾肩搭背，两小无猜。

按理说这该是实锤了吧。但随后魔童的妈妈袁咏仪发帖代儿子澄清，让众多网友笑炸：

不好意思，儿子说若见此新闻，代为澄清，那位长发的小孩是男儿身，这事承包了整晚的笑点。

随后一向很少面对的媒体魔童，也出来发视频回应自己的恋情：

表示自己并没有在约会，对方是一个男孩。并且还说自己有很多长头发的朋友。

网友笑称真的是“气到模糊”。

报道这次早恋的狗仔可谓是糗大了，给13岁的孩子莫名就按了一个女友。

有脑洞大的网友开玩笑道：谁说2个男孩子就不能谈恋爱。

也有很多网友谴责媒体对未成年人捕风捉影，缺乏基本的职业道德与社会担当。

希望魔童与小伙伴的友情不要受这次乌龙事件影响，可以继续健康快乐的成长。

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