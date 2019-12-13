准妈新妈请注意！流感疫苗你打了吗？

每年入冬前后，总会传出流感疫苗供不应求的消息。5岁以下的儿童、60岁以上的老人以及孕妇都被建议每年接种一次流感疫苗，以预防这种严重的流行疾病。

与未怀孕的女性相比，流感更容易引起孕妇的严重疾病。因为免疫系统、心脏和肺部发生变化，使孕妇以及产后两周内的妇女更容易患流感，包括引起并发症。流感也可能对胎儿有害，接种疫苗也有助于保护宝宝在出生后免受流感的侵袭。

流感疫苗是预防流感的最好方法

接种流感疫苗是预防流感的第一步，也是最重要的一步。

怀孕期间注射流感疫苗有助于保护母体和胎儿免受流感的侵袭。要知道，接种疫苗已被证明可以将孕妇患流感相关急性呼吸道感染的风险降低约一半。2018年的一项研究显示，注射流感疫苗可使孕妇患流感住院的风险平均降低40%。孕妇接种流感疫苗也有助于保护其宝宝在出生后的头几个月免受流感的侵袭，因为那时婴儿还太小，无法接种疫苗。

孕妇接种流感疫苗安全吗?

首先可以肯定，是安全的。多年来，数百万孕妇注射了流感疫苗，安全记录良好。有大量的科学研究支持孕妇接种流感疫苗的安全性，各国的疾病预防控制中心也会持续收集这方面的数据。

接种流感疫苗会导致流产吗?

已有多项研究表明，怀孕期间注射过流感疫苗的妇女自然流产的风险并不高。美国CDC的疫苗安全数据链(VSD)项目中进行了大量研究，最新公布的研究数据涵盖了三个流感季节(2012-13、2013-14、2014-15)，以寻找在怀孕期间接种流感疫苗的孕妇流产风险增加的情况。

然而，研究发现怀孕期间接种流感疫苗后流产的风险并没有增加。美国免疫实践咨询委员会(ACIP)、美国妇产科学院(ACOG)和美国CDC都建议孕妇在怀孕的任何三个月内接种流感疫苗。

孕妇注射流感疫苗有什么副作用?

孕妇最常见的副作用与其他人相同，不过一般都是比较温和的症状，包括：

* 注射后伤口疼痛、发红和/或 肿胀

* 昏厥

* 头痛

* 发烧

* 肌肉疼痛

* 恶心

* 疲劳

如果出现副作用，通常在注射后不久开始，一般持续1～2天。

流感疫苗很少会引起严重的问题，比如严重的过敏反应。但是任何对疫苗成分有严重、危及生命的过敏反应的人都不应该注射疫苗。

对鸡蛋过敏的孕妇能接种疫苗吗?

大多数对鸡蛋过敏的人都可以接种疫苗。但对任何疫苗成分，包括对鸡蛋蛋白有严重(危及生命)过敏的人，即使怀孕也不应该注射疫苗。孕妇如果有任何严重的过敏反应，应该告诉医生。

孕妇应该接种不含硫柳汞的流感疫苗吗?

硫柳汞是一种含汞的有机化合物，别担心，在生物制品的使用历史中，硫柳汞这样的防腐剂有超过60年的历史。研究表明，疫苗中少量的硫柳汞并不会造成伤害。有一种不含硫柳汞的流感疫苗可供想要避免硫柳汞的人使用，更多关于硫柳汞的信息可以咨询一下接种疫苗的医生。

母乳喂养的妇女能接种流感疫苗吗?

完全可以，母乳喂养的妇女应该接种流感疫苗来预防流感，接种疫苗可以降低母亲生病和将流感传染给婴儿的风险，从而保护婴儿免受流感的侵袭。这对6个月以下的宝宝尤其重要，毕竟Ta们还不能自己接种流感疫苗。

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