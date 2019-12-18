妊娠糖尿病来扰，怎么吃才健康？

妊娠糖尿病是只发生在孕妇的糖尿病。这意味着，除非怀孕了否则不会患上妊娠期糖尿病。你可能会在怀孕期间第一次患上妊娠期糖尿病，或者你可能患有轻微的未确诊的糖尿病，当怀孕时情况会变得更糟。

什么是妊娠期糖尿病?

怀孕期间，体内胰岛素的活动会发生变化。胰岛素是一种激素，它能将吃下的食物分解成葡萄糖，给身体提供能量。当怀孕时，母体内的胎盘会产生帮助胎宝宝生长发育的激素，其中有一些会影响胰岛素活动，换句话说是降低胰岛素调节血糖的能力，这也被称为胰岛素抵抗。因此，准妈妈孕期时需要以往正常量2—3倍的胰岛素来维持正常血糖水平。

但是呢，有一些准妈妈体内无法产生那么多的胰岛素，或是胰岛素抵抗太强大，患上了妊娠糖尿病。

应该吃什么食物?

基本健康饮食：

* 每顿饭都要摄入蛋白质

* 饮食中包括水果和蔬菜

* 30%或更少的饮食应该由脂肪构成

* 限制或避免加工食品

* 注意食物的份量，避免暴饮暴食

如果患妊娠期糖尿病，均衡的饮食可以帮助你在不需要药物的情况下控制病情。一般来说，饮食应该摄入蛋白质加上适当的碳水化合物和脂肪。一旦被诊断为妊娠糖尿病，建议向医生咨询，让其帮助制定一个饮食计划。

如果患妊娠期糖尿病，以下是一些零食和饮食的健康选择：新鲜或冷冻蔬菜，鸡蛋或蛋白，燕麦片，新鲜的水果，去皮的鸡胸肉，蒸熟的蔬菜，不含糖的酸奶。

应该避免吃什么?

你会想要避免高加工食品，比如白面包。一般来说，任何含有大量糖分的食物。例如，你一定要避免吃诸如:

* 快餐

* 含酒精饮料

* 烘烤食品，如松饼、甜甜圈或蛋糕

* 油炸食品

* 含糖饮料，如汽水、果汁和加糖饮料

* 糖果

并发症是什么?

妊娠期糖尿病对你和宝宝都有风险。体内多余的葡萄糖会让胎宝宝体重增加，而这会增加分娩的风险，因为:

* 宝宝的肩膀可能会卡住

* 出血多

* 宝宝出生后可能很难保持血糖稳定和呼吸顺畅

* 妊娠期糖尿病也会增加怀孕期间高血压的风险

在大多数情况下，妊娠期糖尿病在孩子出生后就消失了。但是如果你在怀孕前患糖尿病，你仍然会有糖尿病。妊娠期糖尿病也会增加你日后患糖尿病的风险。你和孩子在分娩后都要接受糖尿病检查。

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