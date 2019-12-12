妈妈全力照顾儿子，爸爸吃飞醋开枪杀妻

据外媒报道，近日，巴西发生一起家庭悲剧，一名年轻妈妈被未婚夫开枪射杀。而导致这场悲剧的起因竟然是，妈妈过于关爱孩子，导致未婚夫吃起亲生儿子的醋，一时气愤动手杀人。一岁幼子目睹爸爸开枪打死妈妈，坐在血泊中痛哭不已。

妈妈过于关注孩子，未婚夫吃醋引发争吵

据了解，被打死的年轻妈妈名叫利玛，年仅17岁，她和22岁的未婚夫席尔瓦有一个1岁儿子。刚开始的时候，利玛一家三口过着幸福的生活。但随着儿子慢慢长大，需求越来越多，利玛几乎把全部的精力和时间都用来照顾他。

利玛对儿子过于关爱让席尔瓦心生不满，他居然吃起了儿子的醋，认为儿子打扰了他们夫妻二人世界的和谐宁静。夫妻俩因为照顾孩子这件事，经常发生争吵。

妈妈中枪伤重不治，未婚夫被控杀人罪

利玛的叔叔表示，事发当晚，利玛给她妈妈发信息称：“席尔瓦已经获得了武器，并扬言要杀死我，而且他打算要动手了。”

接到女儿的求救信息后，利玛一家人非常担心，立即赶往女儿家中。令人意想不到的是，他们一打开门就看见女儿身中两发子弹倒在血泊之中，而1岁儿子坐在一旁放声痛哭。

利玛的爸爸表示：“我们家和女儿家离的很近，当我赶到女儿家时，发现外孙在女儿旁边无助地痛哭。邻居跟我说，席尔瓦向利玛开枪时，孩子还坐在利玛的大腿上。”

家人马上向警方报案，并将频临死亡的利玛紧急送往医院抢救。不幸的是，因为伤势太重，利玛在次日被宣告不治。另外，医生对孩子做了全面体检，确认其没有受到严重损伤。

事发后，席尔瓦一直负案在逃。上个星期二，警方接到线人举报成功将席尔瓦抓获。警方以杀人罪对席尔瓦提出指控，等待席尔瓦的将是法律的严惩。

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