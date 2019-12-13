爸爸撞车昏迷，双胞胎女儿穿越森林求援

据美国《西雅图时报》报道，近日，美国华盛顿州的兰里市发生一起严重车祸，导致47岁的男司机当场身亡。幸运的是，车后排的两个4岁双胞胎女童奇迹般地活了下来。

爸爸撞车昏迷，两女童走出森林自救

据了解，不幸丧生的男司机名叫科里西蒙斯(Corey Simmons)。12月6日傍晚，他开车去接4岁的双胞胎女儿回家。在从托儿所回家的途中，汽车突然冲出公路撞进森林中，最后撞在几棵树上停了下来。

因为没有扣上安全带，科里西蒙斯当场丧失意识昏了过去，而坐在后座的双胞胎女儿只受了轻伤。两个女童发现爸爸昏迷不醒，于是自己解开安全带，从后座撞碎的车窗里爬了出来。她们在黑暗中走出森林，来到公路边等待救援。

爸爸不幸身亡，家人惊叹两女童勇气

据悉，当时有一辆大型汽车从公路上经过，但没有停车予以救助。后来，一位女司机开着白色汽车途径此地，发现了站在路边的双胞胎姐妹。女司机将车停下，把两个女童带上车取暖。

这名女司机立即向警方报警。警方接线员表示，当时两个小女孩又冷又怕，她们表示无法找到爸爸的汽车，但清楚地记得爸爸在流血。警方赶至现场后找到了事故车辆，发现车辆周围全是碰撞发生后产生的碎片，而坐在驾驶室的科里西蒙斯已不幸身亡了。警方正在调查这起车祸的具体原因。

双胞胎女童随后被送往医院治疗，目前已和家人团聚。据了解，这对年幼的双胞胎姐妹经历了这场可怕车祸，可能需要经过一段时间来治疗心理创伤。

双胞胎24岁的姐姐表示，两个4岁小女孩能战胜恐惧走出森林，可能是她们在一起互相给对方的勇气。这件事对于她们而言，是一个奇迹。

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