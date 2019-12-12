产后想重回“A4腰”，需要注意什么？

生活中，很多产妇刚生完宝宝就急切想要减掉肚子上的赘肉，恢复往日的好身材，甚至采用了错误的方式，使身体更加虚弱，也没有起到相应的作用。那么，产后想要恢复身材需要注意什么？下面我们共同了解一下。

产后恢复身材的注意事项

1.不能只吃水果

虽然说水果中富含营养，是减肥的一大利器，但并不是说只吃水果就可以。很多产妇一日三餐只吃水果，这样不仅不利于自身体质的恢复，而且会使自己发胖。这是因为水果中包含很多糖分，每天食用过量也会积累大量的脂肪。

2.每天喝杯牛奶

众所周知，牛奶能够美白皮肤，但是在产后恢复身材期间，它还有一个重要的功效，即增加饱腹感。产妇每天在饭前一个小时喝上一杯牛奶，会使产妇在吃饭时降低食欲，这样自然不会想要再食用其他的食物。

3.要吃主食

为了恢复好身材，一些产妇一日三餐甚至不吃主食，这种做法是很错误的。如果不吃主食，不仅产妇的身体无法承受，还会增加很多代谢物，反而容易增肥。

4.饭前多吃蔬菜

颜色越是鲜艳的蔬菜，富含的膳食纤维就越高。产妇可以在饭前多吃一些蔬菜，它能够增加身体热量的消耗，加速体内脂肪的排出。

有利于恢复身材的水果

1.香蕉

香蕉能够排便润肠，有助于食物消化，因此产妇在日常生活中可以适当吃一些香蕉，能够起到减肥的效果。

2.山楂

山楂能够促进肠胃蠕动，使食物能够快速的消化吸收，这是因为山楂中含有大量的果胶和膳食纤维。

3.橘子

橘子能够有效阻止体内脂肪细胞的活动，是减肥的一大帮手。此外，橘子有很强的的饱腹感，产妇在饭前吃一到两个橘子，能够有效降低食欲。

4.菠萝

菠萝能够分解蛋白质和脂肪，即使产妇吃了肉类食物，它也能消化掉。但是这并不说只要多吃菠萝就能毫无忌惮的饮食，想要恢复好身材，水果只是辅助作用。

以上是产后想要恢复身材需要注意的事项和有利于恢复产妇身材的水果，为了自己的身体健康，即使再急，大家也要循序渐进，切不可使用不正确的方法伤害了身体。

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