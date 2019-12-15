宝宝出水痘不能拖，但是该如何辨别呢？

宝宝由于抵抗力较差，很容易受到各种疾病的侵袭，其中水痘是比较常见的。虽然现代的医学技术已经比较发达，能够治疗宝宝的水痘，但越晚治疗宝宝承受的痛苦就越大。那么，有哪些辨别方法来确认宝宝是否出水痘？水痘与那些疾病较像呢？下面我们就一起学习一下。

辨别宝宝是否出水痘的方法

1.免疫学检查

在宝宝出水痘后，血液里会出现补体结合抗体。医生在观察宝宝的症状后，一般会采取免疫学检查的方法，来进一步确认宝宝是否是出水痘。

2.血液检查

宝宝出水痘后，淋巴细胞会有变化，这一切只能在血液检查中才能确认。因此医生会通过抽血等途径，对宝宝的血细胞总数进行检查，并观察淋巴细胞的变化。

3.病毒学检查

如果宝宝的症状较轻，医生一般会通过电子显微镜的方法来确认宝宝是否是出水痘。除此之外，在宝宝出水痘早期，医生多半会用PCR来检测。

与水痘症状较像的疾病

1.脓疱疮

脓疱疮刚开始是疱疹，而后渐渐鼓起成为脓疱，最终结痂。但是它基本上最开始出现在哪些地方，最终也还是存在于这些地方，不会全身蔓延。一般来说，脓疱疮大多出现在脸部或裸露的四肢处。

2.荨麻疹

荨麻疹不会结痂，但只要它一出现，就会瘙痒难忍，荨麻疹出现的部位有肿胀情况。一般来说，荨麻疹大多出现在四肢和躯干处。

治疗水痘的方法

这里仅供参考，大家最好谨遵医嘱~

1.疱疹破裂后的治疗方法

当宝宝身上的疱疹破裂后，可以使用新霉素软膏涂抹在宝宝的伤口处。

2.继发性感染后的治疗方法

如果宝宝的水痘破裂，引起其他部位感染，可以使用四环素软膏或者抗生素涂抹在感染处。但是需要注意的是，选择什么抗生素需要得到医生的同意，切不可随意使用。

3.皮肤破损后的治疗方法

宝宝如果是因为瘙痒而将皮肤抓破，可以使用龙胆紫涂抹在破损的地方。

4.水痘发烧的治疗方法

如果宝宝因为出水痘引发发烧，最好不要让宝宝服用药物，否则很可能引发其他疾病。

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