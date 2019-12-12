孕早期都有什么症状？你当时是怎么发现自己有喜的？

去年有个新闻， 说一女子参加闺蜜婚礼当天产子，之前完全不知道自己怀孕！去医院检查后才知道宝宝已经35周了！因为之前月经不调再加上没有妊娠反应，所以她一直以为微凸的肚子是赘肉。

不得不说，这个妈妈真的有够粗心大意了，幸好宝宝没事。

不过怀孕后，及时发现才对宝宝好，一些孕妇的禁忌也可以提早知道。如果因为一时疏忽导致宝宝没有顺利诞生，可能会后悔一辈子。

宝妈们都是怎么发现自己怀孕的呢？

大大咧咧的小圆是经朋友提醒才发现的。小圆是一个吃货，怀孕前对于美食几乎来者不拒。突然有一天，她发现自己变得挑食了，之前爱吃的不想吃了，好像看看就饱了，同时她越来想爱吃辣的。每天感觉睡不够，没精打采的。

小圆的朋友有一个女儿，她发现小圆的状况后，问到：你是不是怀孕了？小圆懵了，她没想到还有这种情况，过两天去医院一检查，两个月了。家里人都高兴坏了。

看来，迷糊的妈妈还真不少，不少新手妈妈没有经验，旁观者清，有些“过来人”就比较容易能判断出来。

凭借女人的直觉知道自己怀孕

没怎么发现，就是直觉我肯定怀孕了，然后这个忌口那个不吃，下雪天暖宝宝不能挨着肚子，电热毯不用。等到例假前几天顺路买个一测，果然。女人的直觉好可怕。

除此之外，还有些妈妈是通过胎梦得知自己怀孕的。比如动物入梦、人入梦，或是别人梦到、其他胎梦等等。

如何确定自己是否怀孕

现在，验孕方法蛮多的，常见的有B超、尿检、验血、验孕棒以及早孕试纸，这些都可检测出怀孕与否。后2者即验孕棒和早孕试纸操作简单快捷，不过有一定的误差率。而去医院做B超、验血、验尿等方式，准确性很高。

一般来说，如果女性旁友怀疑自己怀孕了可以先在家自测1-2次，若均为阳性，建议去医院进行正规的验孕项目，以尽早确定。若检测为阴性，但大姨妈延迟＞2周，最好也去医院查一下具体的原因，以免延误治疗时机。

怀孕早期的主要表现

通常，由于体质差异，大家怀孕时的妊娠反应不尽相同。比如，有的人表现出强烈的孕吐，有的人却不明显。但是一般而言，以下症状很常见：

1.停经

这些是女性旁友怀孕最重要的表现之一。对于已婚育龄妇女，如果平时规律的大姨妈推迟了＞7-10天，那么就可以考虑是否怀孕。必要时，应该去医院检查。

2.疲惫

腹中有娃的旁友一般容易犯困，总想睡觉，甚至极度嗜睡。举个栗子，早上才刚起床吃过早饭，然后又想睡觉。另外，准妈妈可能还会体感无力，容易疲惫。

3.恶心、呕吐

通常，准妈妈会在怀孕6周后会出现恶心呕吐、唾液分泌过多、食欲不振等情况。呕吐多发生在清晨或空腹时，有一些准妈妈在这段时间喜好吃酸性或生冷食物。上述不适往往在怀孕11-12周后会自行消失，但是少旁友的早孕反应的持续时间比较长。

4.乳房触痛

有孕后由于雌性激素和雄性激素的相互作用，准妈妈的乳房会发生一些生理变化，出现像是乳房触痛、膨胀感和瘙痒感等不适。同时，乳头会明显向外突出，乳晕颜色变暗，乳房下的静脉也变得明显。

5.食欲不振

妊娠期女性有呕吐、恶心这样反应很正常，食欲会受到一定的影响。如果长时间食欲不振可能会造成营养摄入不足，进而影响胎儿的正常发育。所以，准妈妈选择一些吸引视觉感官，口味清淡、营养丰富、易消化吸收的食物，如黄瓜、西红柿、苹果等。当然最主要的是符合准妈妈的口味。

6.头痛

这点可能有很多人不了解，有孕后女性旁友的血压、内分泌激素等指标会发生变化，这些都会在一定程度上影响到大脑内血液的循环，进而可引起头痛现象。如果准妈妈有这种情况，建议每天要保证充足的睡眠。

最后祝正在备孕旁友早日好孕~

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