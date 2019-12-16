宝宝撅着屁股睡觉，家长觉得搞笑，医生却忧心忡忡

由于胎宝宝在妈妈肚子里时，空间日渐狭小，因此他们习惯把身体蜷缩起来。这个习惯一直到孩子出生后的一段时间内都保持着，这也是为什么孩子喜欢缩起来睡觉，或者趴着睡觉的原因之一，他们会有安全感。但有时候，作为家长我们要警惕这一情况。

宝宝3个月后还爱撅着屁股睡觉要警惕

小梦是个刚满6个月的小宝宝，妈妈发现她在睡觉时总是喜欢趴着，而且把小屁股撅得高高的。这副模样让家里人都觉得很可爱，还拍了不少小视频和照片。只是，随着保持这个姿势睡觉的时间一久，家里人想纠正却发现很困难。

一把孩子的腿拉直，孩子不一会就又慢慢变成了趴着撅屁股懂得样子。除此之外，家人还发现小梦半岁了，可身边的同龄宝宝早就会翻身和坐了，小梦却不会。

为此，妈妈带着小梦来到了武汉儿童医院体检，被儿童保健科的高危儿促进专科的医生严肃告知：孩子这是脑损伤造成的发育迟缓，一直撅起小屁股睡觉就是证据之一，需要赶紧做康复训练。

听说孩子又脑损伤，还会影响身体发育，小梦的妈妈一下就懵了。经过细致的检查，医生发现孩子的大脑内还有因脑细胞缺氧坏死形成的软化灶，可能是出生时就伴有缺氧缺血性脑病，现在虽然对人有反应，能追视、追听，但颈部和四肢肌张力较高，运动发育水平仅相当于3个半月大的宝宝，总体发育水平也仅相当于4.3个月龄，已经对发育产生了一定的负面影响。

一些小动作，可能就是孩子健康与发育水平的表现，家长千万要多注意，和医生保持联系，尤其是早产和危重新生儿。

在3个月前，由于胎儿的姿势等原因，孩子可能会习惯在趴着时撅屁股，家长还无需太担心。一旦孩子3个月以后，还保持这个奇怪的姿势，家长就要考虑是中枢神经系统发育落后，让宝宝的身体一直处于“紧绷”的状态，需要及时就医。

家长如何判断自己孩子是否身心发育正常？

粗略地来说，家长可以先根据一下这张“儿童心理行为发育预警征征象”表来排除一下，如果孩子基本没有出现上面的问题，那么可以暂时安心。一旦发现孩子的年龄和行为符合某项征象，请及时就诊，做好早期干预。

导致儿童发育迟缓的原因

致使儿童生长发育缓慢的因素很多，有的只是孩子的生长速度比别人慢一些，有的则可能是患有某种疾病，甚至是家族遗传。

1.遗传

孩子生长发育的特征、体质等都受父母遗传影响。某些先天性疾病可能隔代出现，或者是胎儿在子/宫里，受到外界环境因素影响导致。

2.生长激素分泌

孩子的生长发育通常是由多种激素来调控。其中，生长激素以及性激素“地位”最高。如果孩子生长激素缺乏，可致身材矮小；如果性激素缺乏，会使孩子的骨骼过早愈合，影响正常的生长发育，所以有些青少年青春期提前，制约最终身高。

3.神经或是器官的损伤与疾病

如果孩子在语言方面发育缓慢，可能是因为听力下降或是口腔、喉部等出了问题。如果孩子存在交流或者行为上的发育障碍，可能是因为中枢神经系统方面有问题。

另外一些唐氏综合症、肥胖症、内分泌或是骨骼方面的疾病等，也会影响孩子的发育。家长要注意孩子的体检，有条件的话最好每年安排1~2次。

4.喂养不当

新生宝宝一般每天喂奶大概10-12次左右，若是宝宝每日喝奶＜10次，而且体重增长速度较为缓慢，可以适当增加哺乳的频率。这样会让宝宝能获得更多的营养，同时也可以使妈妈的乳汁分泌量增加。

这里提醒大家，有时并不是孩子不想喝，而是喝不着，比如如果哺乳姿势不对，会致使宝宝吮吸效率低，影响其正常发育。一般情况下，宝宝喝奶时，每次吮吸都应该有吞咽的声音。如果没有听到，可能是宝宝没有正确的含住乳头，或是没有进行有效的吮吸。

如果妈妈患有严重的乳腺炎，影响乳汁分泌，那么宝宝也可能因为摄入不足而影响生长发育。此时妈妈们不要急于找通乳师或者按摩师，而应去医院检查治疗，等情况好转再恢复正常哺乳。

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