说说大学学妹的高中老师，选择丁克是怕老婆生孩子会痛！

“冬天培育的番茄，切开之后你会发现和一般的番茄不一样，皮厚，我在家给老婆做饭的时候就会顺便观察食材……”

玩得好的同学你用手肘戳我一下，我对你挤挤眼睛，大家相视一笑，都明白：张老师又再说他老婆了。不夸张地说，这个生物老师讲课十句，七句话都能提到自己的老婆。

“老师！你谈过几次恋爱啊？”课堂气氛好的时候，跳脱的学生也会问老师一些“大胆私密”的问题。

“我就谈过我老婆一个，初恋~”

“哇！”课堂里传来了不约而同的的惊叹声。

这年头，只谈一次恋爱的很少见，和初恋对象结婚的好像就更少见了。

张老师 男 天津人

身高178左右 路人长相

老婆170左右 颜值较高

两个人高中开始谈恋爱，高考后去了同一所大学，工作稳定后走入了婚姻殿堂，一直丁克，养了两只猫。

因为一次学校做饭的活动，两人相识，年轻的张老师靠出色的厨艺收获了一枚女朋友。

张老师女朋友的成绩并不是很优秀，于是张老师有空就会给女朋友补习。

这个阶段，别的小情侣偷偷去操场牵手散步谈人生理想，或者去女孩子喜欢的甜品店饰品店约会放松。而张老师牢记高中生的使命，毫不放松地给未来的老婆补习，努力提高她的成绩。

高考成绩出来了，张老师比女朋友高了几十分，除了清华北大，很多名校都可以报上。最后他和女朋友一起去了北京林业大学，在那里继续他们的大学恋爱时光。

张老师学了生物之后，明白生产对一个女性来说究竟有多痛，知道妊娠反应和怀孕期间的各种不适。孕吐、水肿、食欲不振、睡不好觉……（ps：如果妻子选择生育，老公们可要多体谅多照顾哦~）

于是和老婆结婚之后，选择了丁克，他不想让老婆体验生孩子的痛苦。

张老师的家里人好像并不在乎张老师是否丁克，只不过他的岳父大人一直想当外公，但是也一直没有成功。

育姐问学妹：过两年你们老师会不会要孩子啊？之前可能因为年轻，以后说不定就想养娃了呢。

学妹坚定地说：

虽然说自己长得不好看，但他脸上的笑容一定特别灿烂吧。

学妹最后和我说到。

大家都见过宠老婆的男人，是什么样的？快来看网友们的分享：

希望大家都能找到自己的“张老师”。如果已经遇到了，要珍惜哦~

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