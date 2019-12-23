冬季坐月子，牢记这些日后少受罪

坐月子对产妇身体康健有十分重要的作用，因此产妇应该注重月子期间的各种注意事项。在冬季，由于天气比较寒冷，产妇更要小心，否则便会容易落下某些病根。那么，冬季产妇坐月子需要注意哪些事项？下面我们就一起学习一下。

冬季坐月子注意事项

1.温度适中

在冬季，很多家庭都会把空调或者暖气开很高，产妇的房间更是如此，生怕产妇和宝宝受冻，但是事实上，室内的气温不宜过高，否则容易滋生细菌病毒。一般来讲，冬季室内温度控制在20-25℃即可。

2.不要盲目饮食

产妇为了快速的下奶，在生产后就急切的大补，这是不科学的。产后新妈妈比较虚弱，确实需要补充营养，但必须要科学的膳食，否则会起到适得其反的作用。冬季不宜出门运动，如果产妇一味的大补，不仅起不到想要的效果，还会使身材严重变形。

3.保持卫生

老人大多认为，月子期间产妇不能洗头，否则寒气入侵，容易得偏头痛。但是实际上，产妇这样做很容易危害宝宝的健康。头发长时间不洗，里面的污垢与细菌容易掉下来，使孩子感染。指甲不及时修剪的话，产妇在照顾孩子的时候会经常划伤宝宝。因此为了自己及宝宝的健康，产妇一定要保持个人卫生。

冬季坐月子食谱推荐

1.炖汤类食谱

炖汤不仅容易消化，还能够快速下奶，是坐月子期间首选的食谱。但是需要注意的是，这类食谱不要过分油腻。常见的炖汤类食谱有鸡汤、猪蹄汤、牛肉汤、排骨汤。

2.蔬菜类食谱

虽然炖汤类食谱有利于产妇乳汁的分泌，但长时间饮用难免会降低产妇的食欲，因此可以采用蔬菜类食谱进行调节。蔬菜中富含丰富的维生素C，可以将它们与水果共同调制，但是需要注意的是，产妇刚生完宝宝，消化系统还未得到完全恢复，不要贪吃。

3.粥类食谱

小米粥有不错的养胃功效，富含维生素B，产妇如果肠胃不好，可以适当食用。

总之，由于冬季气温的原因，产妇坐月子一定要小心。以上是冬季产妇坐月子需要注意的事项和应制定的食谱，各位要认真阅读哦~

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