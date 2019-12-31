婴幼儿咳嗽怎么办？掌握五要诀轻松应对！

婴幼儿年龄小，免疫力较低，冬天寒潮来袭时常常会咳嗽。咳嗽除了会对孩子的饮食，睡眠造成影响外，还有可能影响他的正常发育。那么，婴幼儿咳嗽怎么办呢？今天育姐教大家正确的应对之法，赶快来了解一下吧。

婴幼儿咳嗽怎么办

婴幼儿咳嗽，大家可使用以下五种方法加以应对：

1.保持室内空气清新

婴幼儿居住的环境要定时开窗通风，保持适宜的温度和湿度。孩子生活在这样的环境中，可以保持呼吸道湿润，加快痰液排出，从而缓解咳嗽症状。

2.少量多次饮水

无论孩子患的是什么类型的咳嗽，大家都要主动地给他喂水，不要等到他口渴了再喂水。少量多次饮水，不但可以稀释痰液缓解咳嗽，还能促进血液循环，加快排出体内废物和毒素，减轻对呼吸道的刺激。

3.加强耐寒训练

从秋天开始，大家要有意识地给孩子进行耐寒训练。用冷水洗澡洗脸可以让孩子定期和寒冷相接触，增强自身体质，预防疾病。

育姐提醒大家，给孩子进行耐寒训练可以选择不同的训练方式，但一定要坚持不懈。另外，进行耐寒训练时要适度，当寒潮来临时可暂停训练，以免孩子受凉生病。

4.保持清淡饮食

生病咳嗽期间，大家要让婴幼儿保持清淡饮食，多吃新鲜蔬菜，少吃鸡蛋、廋肉等食物，不吃荤腥油腻的食物。在此期间可以给孩子吃水果，但数量不宜过多。

如果孩子患的是风热咳嗽，大家不要让他吃橘子，也不要给他吃酸味食物。

5.谨慎使用药物

婴幼儿呼吸系统还没有发育完善，无法像成人一样咳出痰液，极易出现潴留痰。咳嗽时服用镇咳药，虽然可以缓解咳嗽症状，但会抑制咳嗽中枢影响正常排痰。呼吸道中有痰液堵塞，不但会使咳嗽加剧，还会诱发肺部感染。建议大家，发现婴幼儿咳嗽要及早治疗。

婴幼儿咳嗽的注意事项

婴幼儿咳嗽，父母要做好日常护理工作，以下几个注意事项请大家牢记：

1.保证充足睡眠

孩子生病期间，大家要让他多休息少运动。孩子睡眠充足质量好，可以有效减轻身体负担，加快恢复速度，从而尽早好起来。

2.适当增减衣被

大家要根据天气变化及时给孩子增减衣服和被褥，以免加重病情。给孩子穿衣过多或盖被太厚，不仅不能保暖，反而会降低他的身体机能，影响身体抵抗力。

婴幼儿咳嗽怎么办？大家只需掌握正确方法就可以轻松应对，以上这些方法和注意事项大家学会了吗？快去试试吧~

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