孩子老是咳嗽怎么办？食疗秘方或有奇效

很多孩子生病时常常会出现咳嗽症状，而且一旦咳起来就不见好。看着孩子难受的样子，爸爸妈妈是既担心又心疼。那么，孩子老是咳嗽怎么办？育姐教大家几个食疗秘方，或许可以改善孩子咳嗽症状，快来试试吧。

孩子老是咳嗽是怎么回事

孩子老是咳嗽，有可能是肺热引起的。肺热引起的咳嗽尽管症状表现轻微，但病程较长，咳嗽症状不能很快得以缓解。大家在治疗时，应及时帮助孩子清理肺热，以免诱发肺炎。

育姐建议大家给宝宝服用肺热咳喘口服液予以治疗，如果咳嗽症状一直没有改善或者咳嗽加剧，应及时带孩子去医院就诊。

孩子老是咳嗽吃什么好得快

在给孩子服药治疗的同时，大家不妨试试食疗法。请注意，食疗也要根据孩子的病情选用不同的食物：

1.风热

风热咳嗽的常见症状有：发热、口干、咽干痛痒、咳嗽时伴有黄色粘痰等。此时大家要给吃白菜、菊花、茶叶、白萝卜、甜橙等清凉清淡的食物，从而清热解毒，改善咳嗽症状。

2.风寒

孩子患风寒咳嗽，会有起病急、流清涕、头疼身痛、畏寒、痰白清稀等表现，给他吃豆豉、生姜、白葱等性温热的食物有助于缓解症状，加快疾病康复。

孩子咳嗽期间，大家不要给他吃寒凉生冷食物或者酸味涩味的食物，比如西瓜、猕猴桃、香蕉、乌梅、白果、酸白菜等。

3.肺阴虚症

孩子因肺阴虚症出现咳嗽症状，大家要多给他吃甘淡食物，并多吃含水量高的蔬菜以及微甘的瓜果，比如蜜汁藕、百合、雪梨等。

鱼肉、性温热的蔬菜容易导致孩子燥热上火，进而使咳嗽加剧，大家不要给孩子食用。

4.痰热蕴肺

这种类型的咳嗽通常会有痰多粘稠、痰黄，不易咳出等症状，有时还会有喉中痰鸣、痰中带血、呼吸急促等表现。育姐建议大家给他吃苦寒、甘寒的食物，比如甘蔗、荸荠、西瓜、竹笋等。

另外，不要给孩子吃巧克力、肉桂、辣椒、茴香、大葱等油腻、辛辣的食物，以免使咳嗽变得更厉害。

5.肺气虚症

孩子因肺气虚症引起的咳嗽，会出现舌质淡、舌苔发白、呼吸短促、脉搏无力等表现，建议大家给他多吃补肺气和补脾气的食物，比如牛肉、山药、薏苡米等，少吃或不吃寒凉食物、坚硬食物。

孩子老是咳嗽怎么办？大家可以根据孩子的病因选择不同的食疗法。如果食疗效果不佳，应及时带他去医院就诊。

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