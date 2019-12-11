女宝宝出生后22.5公斤，6年后成为最胖女童

据外媒报道，印度一名女童出生时体重只有6斤，但由于患有罕见疾病，她的体重迅速飙升。目前6岁的她体重高达180多斤，成了印度最胖的女童。

女婴患罕见疾病，不停进食致严重肥胖

据了解，这名女童名叫查哈德，出生时体重只有6斤，但在她4个月时情况发生了改变。查哈德每隔30分钟就要进食一次，导致她在8个月时体重已经达到了45斤，远超同龄孩子。

爸爸妈妈带着查哈德去医院检查，医生认为孩子患上了“廋素缺乏症”。这种病是一种十分罕见的基因疾病，全世界一共只有51例相同病例，它会使患者产生饥饿感，进而引发了严重肥胖。

由于吃的太多双腿无法支撑体重，查哈德现在连站立都十分困难，只能坐在地上或者趴在地上。

成为印度最胖女童，父母担心孩子健康

面对这种情况，爸爸妈妈显得十分无奈，只能不断地给女儿喂食。查哈德对于食物没有什么特殊要求，给什么吃什么，丝毫不加节制。

查哈德今年已经6岁了，体重高达92公斤，相当于一个成年人的体重，成了印度最胖的女童。如今每次出门，查哈德都需要爸爸妈妈抱着她才行。

查哈德的父母对于女儿吃多少食物并不在乎，而是担心她的健康问题。据悉，体重过重会严重影响身体健康，引发各种疾病。不少网友表示，查哈德的父母应及时控制女儿的饮食，不然后果不堪设想。

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