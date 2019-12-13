孩子处于叛逆期，该如何对待？

孩子在成长的过程中，不可避免的会经历叛逆期，这让很多父母很是苦恼。我们都知道正确的做法是和孩子亲密谈心，但是大多数孩子都是一副拒人千里之外的模样。

事实上，这可能是父母对孩子的教育没有用对方法，使孩子不再相信他们。那么，父母应该如何应对正处于叛逆期的孩子？

1.和孩子打成一片

父母需要明白，要想和孩子能够亲密的交流，首先不要拿出自己是长辈的架子。很多父母表面上是和孩子做朋友，也聆听孩子的心事，但是一旦他们发现孩子处理事情没有像自己要求的那般，就开始教育孩子，这样势必不会让孩子把真心话告诉他们。

2.尊重孩子

不管孩子年龄多大，父母都要尊重孩子，给孩子足够的选择权和自主权。孩子喜欢的兴趣爱好，只要不违法犯罪，即使父母不赞同，也不能用家长的威严扼杀；孩子的抽屉与隐私物品，父母在没有得到孩子的允许下，千万不能私自打开，更不能把它作为笑料讲给他人。

3.不打骂孩子

在孩子成长的过程中，尤其是在叛逆期，孩子可能会做出一些让父母很生气的事情。这个时候父母要尽量控制自己的情绪，不要打骂孩子，否则会使家庭中的氛围越来越差。

4.理解孩子

孩子由于年龄还小，不仅容易有冲动的性格，更容易受一些书籍、社会风气影响，萌生出一些错误的想法，做出一些错误的事情。当父母发现时，一定要从孩子的年龄角度出发，试着理解他们。

5.不要以暴制暴

在叛逆期，孩子很可能无法控制自己的情绪，向父母朋友大吵大闹。在这个时候，父母不要以暴制暴，用更苛责的话攻击他们。父母可以等孩子情绪稳定之后，再和他们谈心，告诉他们如何正确的沟通。

6.不要比较

不管孩子多大年龄，不要总是以“别人家的孩子”和自己的孩子相比较。每个人的优点不一样，每个人的大脑发育也存在差异，如果只看到自己孩子的缺点，久而久之会使孩子产生自暴自弃的心理，并不愿回家。

总之，叛逆期的孩子正处于矛盾的心理，父母要细心引导。以上是父母应对叛逆期孩子的小妙招，在这个时期，父母一定要主动关心孩子，不能忽略孩子。

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