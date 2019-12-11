日本禁止体罚孩子！除了打，管教孩子可以用这招

据日媒报道，日本政府将于2020年4月正式出台修改后的儿童虐待防止法，禁止父母体罚儿童。

厚生劳动省的方案中，将“体罚”解释为：“无论父母的出发点是否为管教，造成孩子身体上任何痛苦的行为，无论多轻都是体罚”。此外还列举了体罚的例子：“因孩子不做作业而不给晚饭吃”、“因孩子偷窃他人东西而打屁股”、“打孩子”、“让孩子长时间跪坐”等。

据悉，日本此前发生过多起虐童案件，2019年1月，一名10岁的日本女孩因家庭暴力惨死于自家浴室里。

01

有些国家的人，禁止一切打孩子的行为。他们不希望给孩子灌输一种靠暴力解决问题的概念，长期以来会造成孩子性格上潜在的攻击性。那有人会问，不给打孩子该怎么教育。

大王今天就来教教大家一个方法。

学龄后，孩子犯错给他禁足在房间一段时间，没收他一切玩具与娱乐工具，让他反思。

学龄前，让他坐反思毯。

其实就是放在地上跟井盖差不多的毯子，规定他坐在上面反思5——10分钟，不准出来。在孩子反思期间，就坐在旁边看着他，但不与他交流。

一开始孩子也会闹，毕竟这么小的孩子也不容易坐住，会闹着往外跑。但是他一跑就跟他说重新计时加1分钟，孩子看大人这么决绝，也就乖乖地坐完他的“刑期”。

这一套在欧美叫“time out”，是已经流行多年的教育方法。在国内的育儿类综艺节目中，我国育儿专家也做过相应示范。

《超级育儿师》剧照

02

有些孩子会有些涉及到自身安全的调皮行为，比如上马路乱跑。就带他去看那种教育孩子不要乱窜马路的动画或绘本，里面的小兔子因为乱窜马路被车撞了，就再也见不到爸爸妈妈了。孩子也会明白。

还有什么玩火啊，玩刀啊，依次类推。如果没有找到现成的动画素材，就自己给孩子编个类似的故事。

家长有一千种方法让孩子不舒服，从不给零用钱到断掉家里网络，从晚饭吃最不喜欢的蔬菜到不给看动画片。孩子未成年时对父母的依赖性这么强，家长的想象力得有多贫瘠，才会用暴力解决惩罚问题。

很多人面对打孩子的问题，都喜欢用：谁不是被打大的来回应，一个个不都好好的。

其实这是一种幸存者偏差，并不是所有打出问题的你都知道，也不是所有人都能意识到自己在体罚中所受的潜移默化的影响。

大家为什么喜欢选择用打孩子解决问题，因为打孩子省事、看起来有效、而且大家都打也没出什么事。就好像翻栏杆，闯红灯过马路一样，也没见什么人被撞着。但是一旦真遇上了，就是万劫不复。

03

我朋友曾经问过我，她有时候气得真的忍不住怎么办？

我就问她2个问题：

你自己都控制不住自己去打孩子，又有什么资格要求孩子控制自己不犯错呢？

你工作中遇到问题也用暴力解决吗？你跟朋友有纠纷就用暴力吗？为什么孩子就可以？他是个独立的人，不是你的私有物品。

工作操心、家务辛苦、带孩子更不易，但如果你像给自己找理由一样地去谅解孩子的话，你暴起而揍之的次数应该会少点。

成年人的世界也不容易，很多家长付诸暴力是因为没有相应的时间、精力、耐心和资本去实施其他”更文明“的教导方式。

如果你看完此文依然还是觉得打一打比较省心。那麻烦你按照以下两种模式动手吧：

1.要打要罚，必须在冷静的时候，而不是头脑发热的时候，因为那时你只是在自己发泄而已。而且手上没轻重容易出事。

2.最好有固定的惩罚模式，不要打起来freestyle的。惩罚又要相应的规则，才会有效果。比如用戒尺打手心，打屁股，事先说好固定打几下。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)