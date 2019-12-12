9岁女孩联合国演讲，如何让孩子也如此优秀？

近日中国女孩黎子琳在联合国演讲的事情迅速蹿上了热搜，相关话题阅读量超过1.6亿次，视频播放量也超过800万次。在视频中黎子琳以保护大熊猫为切入点，详细介绍了中国青少年为了保护环境和气候做出的努力，整过过程自然大方，很是自如，给现场和网上的人们留下了深刻的印象。

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黎子琳的妈妈林娜透露，女儿是个正宗的成都人，英语之所以很好，是因为她和老公都是英语老师，从小被熏陶。至于为什么可以去联合国发言，是因为2019年，黎子琳参加了一次有关文化传播的比赛“中华少年说”，并且获得了中国区低年级组冠军、以及在英国举行的总决赛亚军，从而获得了NGO组织邀请，参加了此次联合国气候变化大会。

在此次大会上，黎子琳用全英文演讲：“我非常荣幸能在这里和大家分享我对气候行动中青年力量的想法……就我自己而言，我的口号是‘珍爱熊猫，珍爱地球’，大熊猫在百万年间历经地球沧海桑田的变迁，被称为活化石，是大自然生物多样性的见证者……”

很多爸爸妈妈看到黎子琳都非常羡慕，为什么别人家的孩子可以在世界舞台上怡然自热、毫不怯场，而自家孩子在小区里都唯唯诺诺、甚至都有些社恐呢？其实这就是孩子不自信的表现！

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礼拜天和闺蜜一起喝茶，聊天的时候聊到了社交恐惧症，对此闺蜜深有心得，她说她自己就非常恐惧社交，比较熟悉的朋友还好，碰到不怎么熟的人就非常尴尬，外出远远看到就早早躲得远远的。

其实很多时候，我们都觉得非常孤单，想要主动认识新朋友，但是就是不管主动上前，别人和自己打招呼也会假装没听见。生活中就有不少孩子，也有类似的情况，说话做事都非常局促，非常不自信。

父母都知道，孩子是否自信直接影响到他们的未来发展，那么我们该如何培养孩子的自信心呢？很简单，对给孩子一些积极的心理暗示，也就是多夸夸孩子。

对于孩子来说，鼓励教育永远比棍棒教育更有效一些，如果从小就给孩子比较正面的暗示，那么他们就会越来越自信。生活中可以多给孩子传递正面情绪，比如他很优秀、很聪明，这不仅仅是给孩子一个努力的方向，同时也让家长更加关注孩子。心理学研究表明，一个人的成功来自于期待、赞扬，以及爸爸妈妈的关爱。

不过在生活中，有不少家长对于赞扬式教育理解不透彻，并不满足于表扬和奖励，而是全方面介入并给于指导，把自己的思想、态度、语言等都灌输给孩子。于是虽然孩子被表扬，但是却没有任何实践机会，自身潜力也被埋没。所以说家长不仅要去鼓励孩子，还要相信他们，给予他们独立的机会。

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那么要如何给与孩子积极暗示呢？

首先就要避免给孩子贴负面标签，每个孩子的学习能力、性格都是不一样的，有些孩子从小就不喜欢和陌生人交流、学习速度也比较慢，此时家长不可以给孩子贴上笨、自卑、内向的标签，更不能动不能动就把这些标签挂在嘴边。如果孩子比较不自信、不主动出门交朋友，那么家长就要先以身作则，主动带着孩子去热闹的地方，用积极的环境去影响孩子。

其次就是要多给孩子具体的表扬，请着重注意“具体”二字。不少人表扬孩子只会用你真棒、真聪明这种非常笼统的词，但其实这些对孩子自信心没什么意义，反而只会让他们盲目的觉得自己很厉害，一旦遇到过不去挫折的就会立马泄气。所以夸孩子的时候，一定要落实到具体的事情上，让孩子知道自己为什么被夸，自己的优点在哪里。

再者就是不要什么事情都帮孩子做好，要给他们自主选择的机会。比如周末决定带孩子出去玩，应该主动去征求他们的意见；即便是已经有了比较好的选择，也要多给孩子选择的机会，比如可以问“宝贝，这个礼拜天我们是去动物园还是植物园比较好呢？”多给他们选择机会，他们才会对自己有信心。

最后就是要给与他们探索的权利。孩子可以玩各种东西，比如可乐瓶、快递盒等等，千万不要随意阻止他们，因为一旦你制止了他们的兴趣，就会挫伤探索的勇气和信心。大一些的孩子，可以让他们管管钱，比如一家人去超市，可以让他们拟一份消费清单，记得要告知他们家里缺什么和预算。让孩子掌握“经济大权”，会增加他生活的自信心。

不要总羡慕别人家的孩子，多去学学别人家的家长吧~

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