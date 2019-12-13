妈妈包常备的湿纸巾，会让BB健康出问题

带娃出门的时候，肯定要背上一个小包，里面放上他们要用的东西，比如水杯、纸尿裤等等，这其中必然少不了湿纸巾。这是因为出门的时候，带水和毛巾很不方便，而湿纸巾可以随时随地用来清洁。然而在生活中，有不少妈妈在湿纸巾的选择上跑偏了，她们准备的是消毒湿纸巾~

可能有很多妈妈很疑惑，湿纸巾有消毒功能不是更好，比如在外面吃饭，可以用消毒湿纸巾擦手、擦桌子甚至擦碗筷，卫生又方便，但其实这么做却犯了两个错误：

第一个错误是忽略了消毒剂的残留问题。很多妈妈在使用消毒湿纸巾后并不会再用水冲洗，这样宝宝在吮指、吃饭的过程中，很可能把消毒剂吞入体内，这对于孩子的健康非常不利。要知道宝宝肠道内有很多有益菌，而消毒剂可不认你是好菌还是坏菌，统统片甲不留，于是宝宝的肠道就会出现各种问题，最常见的就是腹泻。

另一个错误就是让孩子待在无菌环境里。总是用含有消毒剂成分湿纸巾，会让生活环境的细菌明显减少，从而导致宝宝免疫系统得不到“训练”，未来一旦遇到点细菌或者病毒，就会导致免疫失衡，出现过敏问题。虽然日常的餐具、食物都有不少细菌，但是这些细菌的数量是我们人体自身的免疫功能完全能够消除的，所以没必要刻意为孩子营造无菌环境，湿纸巾也没必要选消毒型的。

建议在生活中，妈妈可以选择不含消毒剂的矿泉水湿纸巾，这样给宝宝擦洗的时候，也不会有太多危害。需要提醒的是，不含消毒剂的湿纸巾也不是绝对安全的。这是因为为了能延长湿纸巾的保存时间，以避免其发霉变质，多多少少都会添加一些化学成分，而化学成分会刺激宝宝皮肤，如果总是用湿纸巾擦脸擦嘴，很可能导致湿疹、口水疹、红屁屁等问题，所以在生活中，用湿纸巾也要注意方法：

1.不能代替洗手

用湿纸巾擦手不代表洗手，医生反复强调，湿纸巾再怎么擦手都无法完全清洁手部，并且还会残留不少化学物质。所以真正的洗手还是要用肥皂+流动的水才行。

2.不能重复使用

有些妈妈用湿巾特别仔细，一定要把水分用干才行。但美国有一项研究支出，重复使用湿纸巾，不仅不能完全清洁，反而可能将脏东西转移到未被污染的表面。

3.不能擦拭眼睛

一定少用湿纸巾擦脸，尤其是擦眼睛、中耳及黏膜处，这是因为湿纸巾还是有着不小的刺激性，而这些部位有比较脆弱和敏感，很容易出现红肿、发痒的情况。

4.选择可靠品牌

湿纸巾中含有不少液体，很容易滋生细菌，所以他的生产过程要求非常严格。正规品牌生产的时候，车间每天都会进行臭氧消毒，以保证湿纸巾不会在生产过程中被污染。另外在购买的时候，尽量选择小包装抽取式湿纸巾，每次开封后要尽快用完。

5.这些东西不可清洁

食物、奶瓶、碗筷等直接进嘴的东西，不可以用湿纸巾清洁，否则孩子可能摄入大量化学物质，对宝宝健康不利。建议奶具、碗筷还是用蒸汽消毒、沸水煮等方式消毒；水果可以直接削皮。

tip：宝宝便便后洗屁屁，可以湿巾替代毛巾蘸清水，这样就可以用完即丢，不用清洗毛巾啦。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)