6个月宝宝咳嗽怎么办？这些护理要点请记牢！

宝宝6个月时，母传抗体消失而自身的免疫系统尚未发育完善，很容易感染疾病。很多新手爸妈发现宝宝咳嗽十分焦急，却不知道该如何进行护理。那么，6个月宝宝咳嗽怎么办？今天育姐给大家科普几个护理要点，赶紧来学习吧。

6个月宝宝感冒后，通常会出现干咳症状。这种咳嗽大多是喉部粘膜炎症、上呼吸道感染、肺部感染等引起的充血所致。大家在护理时一定要注意以下要点：

1.空气温湿度要适宜

保持室内空气温度、湿度适宜，对宝宝身体康复非常重要。育姐建议大家，卧室要定时通风，同时将室内温度保持在20-26℃之间，湿度50%-70%，这样有利于稀释痰液方便排出体外。如果空气过于干燥，会使痰液依附在气管壁上很难咳出。

2.少量多次饮水

宝宝咳嗽期间，大家要少量多次给他喂水。请注意，水温不要太烫，以免对咽喉部产生刺激。

3.睡觉时抬高枕头

宝宝晚上剧烈咳嗽，大家可把他的枕头垫高一些，这样有助于改善胃食道反流缓解咳嗽症状。

4.喂奶保持正常时间间隔

给宝宝喂奶要保持正常规律，白天3-4小时喂一次奶，晚上4-6小时喂一次奶。白天的时候，先给宝宝喂一点辅食，这时他食欲较佳，容易接受辅食。如果宝宝没吃饱，再给他吃奶也不迟。晚上给宝宝吃辅食比较困难，给他喂奶即可。

5.两餐之间喂白开水

两顿奶之间大家可以给宝宝喂白开水或者自制的新鲜果汁，以补充微量元素和维生素，从而促进消化，排出体内毒素和废物。请注意，自制果汁要新鲜、卫生，即做即喝，不要存放太久。

6.咳嗽厉害时帮其拍背

宝宝咳嗽的很厉害时，大家要及时将他抱起来，使其上身保持45°倾斜，然后用手轻轻在他后背拍打。这样可以将气管上附着的分泌物震松，方便咳出体外。

7.喂母乳：妈妈保持饮食清淡

给宝宝母乳喂养时，妈妈要注意保持清淡饮食，不吃过冷或过热的食物，也不要吃海鲜。在日常生活中妈妈要多喝水，吃水果也应选择平性水果为好。另外，妈妈要保持乳头干净卫生，如果患上乳腺炎，应马上停止给宝宝喂奶。

6个月宝宝咳嗽怎么办？大家只要掌握好以上这些护理要点，宝宝很快就能好起来。如果宝宝长时间咳嗽，一定要带他去看医生。

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