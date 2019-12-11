宝宝流鼻涕咳嗽，解决办法全在这，赶紧来拿！

天气一冷，不少宝宝生病了，出现流鼻涕咳嗽这样的症状。看着宝宝流鼻涕咳嗽痛苦的样子，父母心里肯定别提多心疼了。那么该如何缓解宝宝流鼻涕咳嗽的症状呢？今天育姐给大家介绍几个实用的好办法，赶紧来学一学吧。

导致宝宝流鼻涕咳嗽的原因

宝宝流鼻涕咳嗽的主要原因是感冒，而大多数感冒是由病毒感染引发。据了解，能导致人体患上感冒的病毒多达200多种，当宝宝免疫力下降时，这些病毒就会大量繁殖，导致宝宝患病。另外，宝宝年龄较小，自身的免疫系统尚未发育成熟，再加上好动易出汗，很容易就会感冒生病。一般来说，宝宝一年之内会感冒五到六次。

宝宝感冒后，常常会出现发烧、食欲不振、咽喉疼痛、鼻塞、流鼻涕、咳嗽等典型症状。随着宝宝身体慢慢康复，以上这些症状会慢慢消失不见。一般来说，咳嗽是最后消失的症状。育姐提醒大家，发现宝宝流鼻涕咳嗽时，首先要确定他是不是患上了感冒，接着再对症进行处理。

当宝宝感冒生病出现流鼻涕咳嗽症状时，大家要做好家庭护理，让他多多卧床休息，尽快让身体好起来。

宝宝流鼻涕咳嗽怎么办

宝宝咳嗽是将呼吸道中的毒素排出体外，有利于清除气管中的分泌物，保证呼吸畅通。大家在护理时可使用以下几个方法：

1.增加室内空气湿度

大家可以使用空气加湿器提升宝宝卧室的空气湿度，让宝宝呼吸更顺畅，这样有助于疾病康复。育姐提醒大家，不要频繁使用空气加湿器，以免宝宝产生依赖感。

2.使用生理盐水

大家可以在宝宝鼻腔内滴一点生理盐水以稀释干燥的鼻涕，让宝宝可以将鼻腔内的污物擤出来，缓解鼻塞情况，感觉更舒服。

3.让宝宝多喝水

多喝水可以使痰液变稀，方便咳出体外。另外，多喝饮料可以滋润干痒的咽喉部，让宝宝感觉舒服一些。

4.使用蜂蜜止咳

给宝宝吃蜂蜜可以有效改善咳嗽症状，让宝宝睡个好觉，从而加快身体恢复。请注意，宝宝不满一岁，大家千万不要给他吃蜂蜜，以免引起肉毒杆菌中毒。

5.食疗法

准备三四个洋葱和一把葱白，切碎后煮汤，煮开后让孩子趁热呼吸冒出来的热气，这样可以帮助宝宝消灭体内的感冒病菌。

宝宝流鼻涕咳嗽，大家在确认是感冒引起的症状后，看看使用以上这些护理方法让宝宝更舒适，从而加快身体恢复速度，尽快恢复健康。

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