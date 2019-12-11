2020年快来了，为家庭设定小目标吧

生活很忙碌，尤其是为人父母以后。很多时候，我们处于各种混乱中，没办法顾全大局。如果你想提高生活水平和家庭的幸福感，那马选择一个或多个这样的目标。你会发现，一旦在一个方面取得进展，你很可能会更有动力保持势头，并增加更多的目标。

设定健康目标

让这一年成为全家人改善健康的一年。制定健康目标，包括孩子们进行体育运动的时间，但也要确保为自己的健康目标制定计划。和家人一起散步，在小操场踢足球，和你的孩子一起做一顿健康的饭。每周改变你的活动，或者根据户外的天气来做。

设定财务目标

扩大家庭收入对任何一个家庭来说都是一个挑战。坐下来，制定一个家庭预算，不仅要跟踪你所有的收入和支出，还要制定短期和长期的财务目标。

对于普通家庭来说，单靠一份收入生活太困难了。即使有一份以上的收入，也应该设定财务目标，让你准确地看到钱用在了哪里。通过观察家庭的收入和支出，你将能够更好地计划那些花费金钱的活动，比如运动、度假、汽车修理等。

制定组织计划

当制定组织计划时，应设定一个可以在一年中任何时候都遵循的足迹，不管是在收拾冬衣，还是写一份家庭时间表。组织需要时间，这是一个你现在可以养成的习惯，很快就会成为一种自然的生活方式。不要再迟疑了，也不要为了让孩子去他们想去的地方而犹豫不决。

设定关系目标

作为母亲，我们往往把所有的精力都放在孩子身上，不会给其他人留下太多时间。现在是改变现状的好时机。设定关系目标，专注于与朋友、伴侣和其他家庭成员保持联系。

* 每月和朋友一起计划一次闺蜜之夜。

* 和伴侣出去约会，让靠谱的家人或保姆临时照顾孩子。

* 通过更频繁的拜访、视频聊天等来保持与家人的良好关系。

记住，一定要加强和你爱的人之间的联系。当你忙于抚养孩子的时候，很容易忽视这些关系，但是把这些关系作为优先事项对你的家庭是有好处的。

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