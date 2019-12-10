喵星人趴在宝宝脸上睡觉，致其被活活闷死

据外媒报道，近日，乌克兰一户人家发生一起悲剧。一名年轻妈妈把9个月大女儿放在婴儿车里，自己则去做家务。没想到等她一段时间后再来看女儿时，却看到宠物猫趴在女儿脸上，而女儿已呼吸停止。她吓得连忙打电话呼叫救护车将其送医急救，但还是没能救回女儿。

宠物猫趴在女婴脸上，妈妈发现时呼吸已停止

据了解，这名妈妈名叫斯涅札娜，现年22岁。她和丈夫亚历山大有一名9个月大的女儿，取名为亚历山德拉，另外，她的家里还养了两只宠物猫。事发当天，斯涅札娜把女儿放进婴儿车里就去做家务了。

等她忙完家务再回来看女儿时，看到一只宠物猫趴在女儿脸上。这只宠物猫发现女主人向婴儿车走来，突然跳出婴儿车逃走了。斯涅札娜发现女儿呼吸停止，立即打电话呼叫救护车。不幸的是，尽管医院全力抢救，但亚历山德拉还是宣告不治。

孩子死于窒息，相关部门没有追究父母责任

救护车上的急救人员表示：“婴儿车里有牛奶味，而且十分暖和，所以宠物猫就跳进去取暖。我们赶到时发现，女宝宝穿着衣服，两只手露在外面，身体还没有变凉，于是立即对她实施急救。遗憾的是，经过30-40分钟急救，我们还是没能把孩子救活。”

据当地的一名警察透露，孩子的尸体已经经过法医的检验了。专家认为，孩子身上没有发现外伤，初步判断他死于窒息。据悉，政府相关部门将不会对妈妈斯涅札娜采取措施或者追究他的法律责任，因为这起意外已经给这对夫妻造成了严重的心理伤害。

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