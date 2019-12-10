妈，冰箱不是万能的！别再一次买几百个鸡蛋放进去了！

冰箱作为一种常用的家电，已经完全融入到人们的日常生活中。一般家用冰箱都有冷藏室和冷冻室，用来保鲜和冷冻食物。居家过日子，少不了冰箱，夏天喜欢吃雪糕冰淇淋的小朋友，更是离不开冰箱。

但是冰箱并不是万能的，这句话李女士已经和婆婆说了很多次，冰箱并不能永久保鲜。可李女士的婆婆仍然觉得只要把放进冰箱，食物就不会坏掉变质。

所以即使是在高温炎热的夏天，婆婆在看到鸡蛋打折后，还是忍不住一次性买了两百个鸡蛋。

李女士下班回到家后，打开冰箱想拿个冰饮，结果就发现了满满一冰箱的鸡蛋。她估计这又是婆婆做的，于是无奈地问婆婆：妈，那么多鸡蛋是你买的吧？这什么时候能吃完啊？婆婆毫不在意地回答：你不知道，今天买的鸡蛋便宜呢，而且个头个个都大，放着慢慢吃啊，又不会坏！

李女士再次强调：会坏的！而且东西放久了都不新鲜的，营养肯定会流失的。还有前天的剩菜，我不是说了不要了，不能再吃了，吃剩菜对身体不好。一次少买点，我们吃新鲜的，不好吗？妈，你能不能听我一句？

除了李女士的婆婆，还有人认为只要蛋壳没碎，鸡蛋是放不坏的。其实即使是寒冷的冬季，鸡蛋也不能长时间存放，一般，冬季室内常温下鸡蛋能放15天左右，夏季室内常温下为10天左右。研究表明：一般情况下，冰箱的温度在2-5℃，在温度2-5℃的情况下，鸡蛋一般能放1个月左右。

营养专家介绍，冰箱保存鸡蛋要注意，不要水洗，有污物的鸡蛋可以先用温水浸过的半湿毛巾擦一遍，然后大头朝上小头朝下，竖着放在冰箱里，能保鲜较长时间。

不少网友也经历过类似的事情，老一辈人节俭惯了，剩菜剩饭都不舍得扔，放冰箱第二天接着吃。有时候是一片好心，可是好心办了坏事！因为老人节省，一顿饭吃不完的菜总是会留着，放冰箱，吃第二顿，甚至第三顿第四顿！前几年，就有一家六口因为吃剩菜导致食物中毒。这下子，钱不仅没省下，人还遭罪了。

网友1：我和老公常年在外，知道婆婆邋遢。屋子乱点就乱点吧，我清理冰箱的时候竟然发现了有5年前的冻咸肉，太恐怖了！她还说这冰冻的没关系，可以吃，你们敢吃吗？

网友2：我家那个也认为东西放冰箱不会坏，喝剩的酸奶，开着口放里面两天，还要给孩子喝，被我坚决制止了！

网友3：二胎剖腹后肠胃特别弱，随便吃个啥就拉肚子，我拉孩子拉！老公在外面买的猪蹄，熟的，我吃了肚子疼，不吃了，想扔掉。婆婆看到了，还非要放冰箱要给我炖汤喝，心累！都说了吃了拉肚子还让吃！我知道婆婆做饭挺辛苦的，可是都说了不能吃还让吃，不心疼媳妇拉肚子，不心疼孙子拉吗？

不只是在婆媳间，年轻人和长辈之间或多或少都存在这样的“代沟”。所以和老人家该说的一定要说清楚想办法让他知道那样是不好的。

还有一些常见的食物不能放冰箱，你们都知道吗？土豆、黄瓜、青椒、西红柿，香蕉、荔枝、没熟的水果、蜂蜜、面包、巧克力等等……隔夜的熟白菜最好不要吃，因为再次加热会产生亚硝酸盐，容易致癌。鱼最好也不要在冰箱中存放太久哦~

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