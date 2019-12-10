孩子生病怪你，你身体再不舒服也不能叫我儿子带娃

陈女士的儿子是足月出生的，因为孕期养得好，宝宝足足有9.2斤重，是个名副其实的大胖小子，一家人都乐坏了。

因此最后选择了剖腹产，对此，陈女士的婆婆吴老太一直挺有意见。她是老一辈思想，总觉得顺产的孩子更聪明，而且剖腹产的花费更大。尽管陈女士和她老公都不缺这个钱，但是吴老太节俭惯了，总是忍不住念叨几句。

婆婆年高多病，不插手带娃

陈老太已经七十多了，行动还算利索，大病倒也没有，就是晚上容易睡不着觉，还有点高血压。所以，陈女士生孩子前，吴老太就明确表示陈女士坐完月子后，不会帮他们带孩子，让小两口自己解决。陈女士是明事理的，她认为老人应该有自己的生活，所以对此没有意见。

实际上，陈女士坐月子的时候，也是娘家人照顾的多。吴老太毕竟年纪大了，有些事陈女士也不敢真的让她去做。

坐完月子后，陈女士就安心过起了整日和奶粉屎尿为伍的日子，偶尔老公搭把手，也算能过得去。

婆婆吴老太说到做到，完全不插手小宝宝的喂养工作，但是孙子还是要看的。因为两家离得近，所以白天吴老太经常溜达着过来逗孙子，看看宝宝今天有哪些变化。

宝宝出生后黄疸较重，吴老太就觉得是陈女士孕期没听她的，少吃了苹果。宝宝三个多月的时候，进入了夏天，陈女士就打开了家里的空调，温度保持27度，从来不对着宝宝吹，也用了加湿器。

但是宝宝还是感冒发烧了，医生说是病毒性感冒，不是受凉引起的。原来特别乖的一个孩子，也变得娇弱起来，哭闹着就是不肯吃药。吴老太看到孙子遭罪，又是心疼又是生气，责怪陈女士不应该开空调。陈女士向吴老太解释了，跟吹空调没有关系，然而吴老太并愿意不听。

吴老太在宝宝刚四个月的时候，就想拿筷子给宝宝喂点盐，说吃点盐能长力气，被陈女士坚决制止了。

宝妈身体不适让老公带娃，婆婆不满

宝宝四个多月的某天，陈女士许久不造访的“大姨妈”又来了。当天，陈女士感受到了久违的腰酸腹痛，头也隐隐的不舒服。有人说生完孩子，就不会痛经，这件事在陈女士身上并没有应验。

陈女士感觉这样的状态带不好宝宝，于是打电话把老公叫了回来。陈女士的老公也是个心疼老婆的，二话不说请了假，回来“接班”带孩子。

晚上，陈女士早早睡了，让孩子爸自己折腾。第二天一早，吴老太又溜达过来了。她进屋发现，儿媳妇还没起，儿子在抱着小孙子喂奶，她脸色当时就不好了。

过了一会，陈女士起了，吴老太说絮絮叨叨说了一堆，倒也没发脾气，就是一直说，不停说。大意就是孩子他爸上班很辛苦，赚钱养家不容易，晚上还不让他好好睡觉。昨晚为什么不是你带孩子，早知道不是你带，我就过来帮帮孩子他爸了。

最后两句虽然没有直接说，不过陈女士还是听明白了，她心里十分不平衡，还有点委屈：

孩子一出问题就是我的错，我身体不舒服还不能休息一天了？再乖的孩子带起来也辛苦！

这孩子就是我一个人的吗？平时我晚上带孩子的时候怎么不见你来帮帮我？？

别人家都是老人帮忙带，你不带我也没说什么，他爸爸就带了一晚你就心疼了，这会儿不说自己身体不好了？

想是这么想，但是陈女士还是没有反驳，只是淡淡地表示，昨天自己来月经了，不舒服。加上陈女士老公在一旁打圆场，这事就这么过去了。

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