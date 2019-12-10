孕前，请做出这些改变

为了确保你和宝宝的健康，在怀孕前你必须要做一些事情。以下将一一列出孕前要做的事情，供大家参考哦~

1. 停止避孕

在怀孕之前，必须停止使用口服避孕药、避孕环，建议提前2个月经期。如果是宫内节育器，应1个月前取出。如果打过避孕针，至少要间隔3个月在备孕。这将给你的荷尔蒙水平一个重置的机会。大家应留意月经周期，算出排卵期——最可能怀孕的时间，可以提高成功率。

2.管控体重

体重过轻和超重都会对生育能力和胎儿健康造成一定的影响。大家可以咨询医生，确定你的理想体重，以及你需要采取什么措施才能到达目标。

3.坚持锻炼

即使达到了理想体重，在怀孕前(和怀孕期间)坚持锻炼也大有好处。你越健康，怀孕和分娩就越容易。如果你才刚开始锻炼，别把自己逼得太紧。无论你是健身爱好者还是新手，都最好和医生或专业人士讨论你的运动强度。

4. 控制咖啡因的摄入

目前，关于咖啡因对生育的影响有争议。据一些相关研究表明，咖啡因可导致流产。但有些专家认为它不会。为了安全起见，专家建议将咖啡因摄入量限制在每天200毫克以内。这里提醒大家，除了咖啡，巧克力、苏打水、能量饮料，还有一些感冒药和止痛药也含有咖啡因。

5.缓和情绪

压力会影响生育、怀孕和胎儿的健康。据一项研究发现，夫妻双方在心情愉悦的状态下怀孕的几率更大，反之感到紧张或沮丧时怀孕几率会小一些。大家不妨每天花点时间来做运动，写日记，做按摩，和伴侣聊天，再加上确保充足的睡眠都可以让你更放松。

6.调整饮食

水果、蔬菜、谷物、瘦肉蛋白(如鸡肉、鸡蛋、豆类)和乳制品这5类食物每天都要吃到，特别是刚怀孕时。还有，避免高脂肪和高糖的食物，确保摄入足够的水分。

7.补充叶酸

母体获取足够的叶酸可，以预防婴儿脑和脊髓重大出生缺陷（无脑畸形和脊柱裂）的发生。多叶的绿色蔬菜、豆类、柑橘类水果、全谷物等都富含叶酸，怀孕前3个月就可以开始适当多吃一些。另外，还可以医嘱下服用叶酸补充剂。

8. 戒烟

怀孕前吸烟的女性迟迟不怀孕的几率是不吸烟的人的两倍。在怀孕期间吸烟的妇女所生的婴儿更容易有出生低体重、早产或死于婴儿猝死综合症等风险。如果你准备要孩子，那么最少提前1—3个月戒烟。

9.戒酒

酗酒者比不饮酒或饮少量酒的女性更难受孕。目前并不清楚孕期摄入多少酒精是安全的，所以如果在备孕最好不要饮酒。

10.咨询医生

确保任何慢性健康问题，如糖尿病或哮喘得到控制，并和医生讨论一些遗传疾病和孕前问题。

11.注射疫苗

计划怀孕时，最好确保接种了必要的疫苗，这样你就可以避免可能对怀孕或胎儿造成伤害的疾病。建议在孕前1—3个月注射疫苗。

12.谨慎用药

一些药物从体内清除可能需要一段时间，而且许多药物对胎儿有伤害。备孕前，建议列张药物清单，包括处方和非处方药物，以确保没有任何药物会对怀孕有害。

13.看牙医

据美国一项研究发现，患有牙龈疾病的孕妇出现婴儿体重不足或早产的可能性是正常人的四到七倍。所以，孕前请先安排牙科检查，确保口腔健康。

14.小心鱼类

FDA（美国食品药品监督管理局）建议，孕妇应避免吃旗鱼、鲨鱼、鲭鱼和方头鱼等高汞鱼，并限制罐装金枪鱼、虾、鲶鱼、鲑鱼等低汞鱼的摄入。

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