减肥的宝妈看过来！老觉得饿可能是这些原因

饥饿是身体需要食物的提示。当你饿的时候，胃里空荡荡的，可能会头疼、易怒或者无法集中精力。大多数人两餐之间间隔几个小时，然后再次感到饥饿。当然了，并非每个人都如此。对此有几种可能的解释，请接着往下看：

1.蛋白质摄入不足

蛋白质是否摄入充足对控制食欲很重要。要知道，其具有减少饥饿的特性，可以帮助大家在白天自动消耗更少的卡路里。原因嘛，是因为其促使瘦素的分泌，降低刺激饥饿的激素水平。所以说，如果你没有摄入足够的蛋白质，可能会经常感到饥饿。

2.睡得不够

充足的睡眠对咱们人体的健康非常重要，其是确保大脑和免疫系统正常运作的必要条件，还能降低患一些慢性疾病的风险，包括心脏病和癌症。另外，它也是控制食欲的一个重要因素，因为有助于调节胃饥饿素水平。缺乏睡眠会导致胃饥饿素水平升高，这就是为什么当你睡眠不足时，你会感觉更饿。

3.碳水化合物摄入过多

精制碳水化合物已经被加工并脱去了纤维、维生素和矿物质。其中代表性食物就是白面粉、米，广泛存在于面包、饼干意大利面等加工食品中。像苏打水、糖果和烘焙食品等也被认为是精制碳水化合物。

由于精制碳水化合物缺乏填充纤维，身体很快就会消化它们。这也是你经常饿的一个主要原因。因为即便你吃很多精制碳水化合物，也不怎么有饱腹感。

4.脂肪吃太少

脂肪在保持饱腹方面起着关键作用。因为它的胃肠道转运时间缓慢，这意味着你需要更长的时间来消化，并在胃中停留很长一段时间。此外，食用脂肪可能导致各种瘦素的释放。

5.水没喝够

获取适量的水对你的整体健康极其重要。主要有几个好处，包括促进大脑和心脏健康，优化运动表现。此外，水可以保持皮肤和消化系统的健康，饭前饮水有增强饱腹感、降低食欲的作用。有时，口渴可能被误认为是饿了。如果不确定饿不饿，不妨先喝点水。

6.缺乏膳食纤维

如果日常饮食缺乏缺乏膳食纤维，你可能会经常感到饥饿。多吃高纤维食物有助于控制饥饿。这是因为相比低纤维食物，高纤维食物能减缓胃的排空速度和消化时间。另外，摄入高纤维可促使一种可以降低食欲激素的释放，以及更多短链脂肪酸的产生，而短链脂肪酸已被证明具有促进饱腹感的作用。

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