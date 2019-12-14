这几种情绪管理技能，快教给娃！

和成年人一样，孩子们也有着丰富的感情。他们会感到无聊、焦虑、悲伤、失望、尴尬和害怕等等。孩子们需要学习技巧以健康的方式管理他们的情绪。重要的是要教会他们应对技能，帮助他们面对恐惧，冷静下来，让自己振作起来。

1.表达感受

仅仅说出“我疯了”或“我很紧张”，就可以帮助消除不舒服的情绪。大家可以通过阅读书籍，看情绪脸谱海报，或者谈论等方式，向孩子描述感受。然后，当他在艰难的情绪中挣扎时，请他描述一下自己的感受。

2.呼吸练习

几次缓慢的深呼吸可以帮助孩子们放松他们身心。教孩子们这样做的一个方法是鼓励他们做“泡泡呼吸”。告诉孩子通过鼻子深呼吸，然后通过嘴慢慢地呼气，就像他试图用魔杖吹泡泡一样。

3.锻炼

对于孩子来说，运动是一种很好的方式，可以让他们在紧张的时候释放多余的能量，在情绪低落的时候增强情绪。力量锻炼(如举重)和有氧运动(如跑步)是帮助孩子调节情绪的好方法。

4.艺术作品

无论孩子喜欢水彩画，涂色书涂色，涂鸦，用粘土雕刻，还是创作拼贴画都是一个很好的应对策略。

5.阅读

读书可以作为一种暂时的消遣。当孩子看完书后，他可能会觉得有更好的准备来解决问题，因为他感到平静和充满活力。

6.玩游戏

如果孩子不能停止想学校里发生的一些不好的事情或者他将来害怕的事情，那么就做些什么让他不去担心。无论是玩棋盘游戏还是在外面踢球，做一些积极的事情都可以帮助忘记忧愁。然后，他就能够思考其他事情，而不是沉溺于所有让他感到不舒服的事情。

7.瑜伽

瑜伽对身心都有很多好处。你可以安排孩子上瑜伽课，或是和家人一起跟着视频练习。当然了，最好在专业人士指导下练习。当孩子需要改善情绪或放松时，你可以提醒他练习一些瑜伽动作。

8.播放音乐

音乐常被纳入治疗计划，以促进身体健康、精神健康和药物滥用问题，因为它已被证明可以加速愈合、缓解焦虑和减少抑郁。

9.看一个有趣的视频

保持微笑是摆脱问题的好方法。看一段有趣的动物视频，一部搞笑的动画片，或者你自己拍的好玩视频，都能让他感觉更好。

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