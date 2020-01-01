BB感冒咳嗽，可以试试自然疗法

看着孩子今年感冒好几次，家长们很心疼。这个是时候，大家该怎么办呢?我们请专家告诉我们如何帮助抵御细菌，以及如何帮助他更快地恢复。

预防计划

虽然你不能保护孩子免受所有病毒的伤害，但这些健康的习惯会增加他的抵抗力。

1.睡眠充足

确保孩子能获得足够的睡眠。要知道，如果免疫系统变迟钝，无法抵抗病菌。理想情况下，婴儿每天需要18个小时，学步儿童和学龄前儿童需要12到14小时，而小学生应该有10到11个小时。

2.经常洗手

几乎80%的传染病，包括普通感冒，都是通过触摸传染的，所以孩子经常洗手是至关重要的。

3.保持家里的清洁

一旦家里的一个人感冒了，要格外小心清洁，防止病菌进一步传播。病毒可以在杯子、台面和毛巾等东西上存活两个小时，所以可以用漂白剂或抗菌湿巾来消毒经常触及的地方和物体。细菌在电视遥控器、电子游戏控制器、冰箱门把手和门把手上都有残留。

补救措施

1.咳嗽和喉咙痛

咳嗽通过清除呼吸道中的粘液，可以帮助孩子更好地呼吸，所以不要试图阻止它。止咳药实际上可能是有害的:它们会让一些孩子在睡觉时变得极度活跃、头晕、焦躁不安。

最近的研究表明，蜂蜜比止咳药更能缓解咳嗽，帮助生病的孩子睡得更好。蜂蜜对一岁以上的儿童来说是安全的，而且孩子们很乐意接受它，因为它的味道很好。

2.发烧

如果孩子的体温升高了，这说明他的免疫系统正在努力对抗感冒细菌。所以最好是让发烧继续下去，除非他看起来不舒服。例外情况是:如果宝宝在3个月以下，发烧在38度以上，请及时就医，因为婴儿发烧可能很危险。

大家给患儿洗个热水澡。这可以帮助孩子感觉凉爽，并能降低体温。

3.增加房间湿润

把加湿器放在孩子的房间里，有助于缓解鼻塞。细菌和霉菌的生长快，所以需要每日彻底清洁换水。还有一个不错的选择，让孩子洗个热水澡。

4.补充水份

当孩子在发烧时，会失去更多的水，所以一定要给他充足的水分，以免脱水。还可以让宝宝口服补液溶液，来补充液体和电解质。

ps：锌和维生素C的误用

过去的研究发现，两种最流行的治疗感冒的自然疗法——维生素C和锌——实际上并不能预防感冒或减轻感冒症状。

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