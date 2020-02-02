小孩晚上咳嗽，不妨试试这些偏方

小孩晚上咳嗽睡不着觉，家长也跟着受累。那么，该如何缓解小孩晚上咳嗽呢？今天育姐给大家介绍几种缓解夜间咳嗽的偏方，赶紧试试吧。

小孩晚上咳嗽的原因

小孩晚上咳嗽通常有以下几个原因：

1.室内不通风

晚上睡觉时，有的父母为了保暖，将孩子卧室的门窗关死。紧闭门窗容易导致空气混浊，从而引起小孩晚上咳嗽。

2.睡姿不当

孩子睡觉时的姿势不正确，有可能导致肺部或支气管呼吸不畅，出现流泪、憋气等症状，进而引发咳嗽。

3.咽喉有炎症或干痒

炎症、干痒或刺激呼吸道粘膜，也有可能造成孩子晚上咳嗽。

小孩晚上咳嗽怎么办

小孩晚上咳嗽，大家可以用以下这些办法帮其缓解：

1.维持室内正常空气湿度，保持室内空气清新无异味。天热时，建议大家不要在房间内点蚊香。

2.孩子晚上睡觉时，不建议一直使用空调。如果确实需要使用，可在孩子睡觉前开一会来调节室内温度，或使用加湿器为孩子创造一个良好的睡眠环境。

3.把孩子的枕头垫高一些，有助于改善晚上咳嗽的症状。

4.改变睡觉姿势，采用侧卧的姿势有助于缓解咳嗽。改变睡姿的同时，大家还要轻拍他的后背，以加快排出痰液。育姐提醒大家，不要盲目给孩子服用止咳药物，以防抑制咳嗽中枢影响痰液排出。

小孩晚上咳嗽的偏方

缓解咳嗽大家不妨试试这些偏方：

1.热水袋敷背

准备40℃上下的温水，倒入热水袋中，用毛巾包裹放在孩子后背靠近肺部的地方，从而排出寒气，改善咳嗽症状。孩子患伤风感冒出现咳嗽症状，这种方法十分有效。

2.热饮止咳

让孩子多喝温热的饮料可以让痰液变稀，改善呼吸道粘膜紧张感，加快排痰。育姐建议大家给孩子喝米汤、温牛奶、温开水等，也可以给他喝不太刺激的鲜果汁，比如梨汁、苹果汁。

3.水蒸气止咳

孩子咳嗽不停，大家可以让他待在室温20℃，湿度60%-65%的环境中，这样咳嗽的症状会有所改善。如果孩子咳嗽的很厉害，建议使用水蒸气止咳法，或者让他待在弥漫水蒸气的浴室内5分钟，湿润的空气对排出肺部黏液很有帮助，从而缓解咳嗽症状。

小孩晚上咳嗽，大家不妨用以上方法来应对，来帮助孩子改善咳嗽症状，让他睡个好觉，尽快恢复健康。

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