海滩现泡沫引孩童嬉戏，专家：有毒！

据法新社报道，近日，印度玛丽娜海滩出现奇怪景观，沙滩上被宛如泡沫一般的白色物质“占领”。据了解，这些白色物质被海水冲上岸，散发着刺鼻的气味。但很多人听闻此事后，却纷纷前往海滩拍照玩耍，其中就有不少孩子。

白色泡沫是有毒污染物，民众不听劝告执意玩耍

环境专家分析后表示，这些白色物质看上去很干净，其实是有毒污染物。近几日的大雨把没有处理过的污水和垃圾冲进大海，其中的很多磷酸盐、洗涤剂和海水混合，在海浪的作用下形成了这种白色泡沫样物质。

有医生劝告广大民众，和这种白色污染物长时间接触，有可能会患上严重的皮肤病。但来到海滩的人们根本不把医生的话放在心上，依然在海滩上拍照玩耍。孩子们更是兴奋不已，在白色泡沫里奔跑嬉戏，好不快乐！

海滩污染严重，政府担心爆发污染事件

印度金奈国家海岸研究中心的科学家说：“与海平面上升相比，污染给海滩带来的威胁更大。”他表示，大部分白色泡沫是与其他垃圾混合而成的洗涤剂残渣。另外，塑料杯、塑料袋等垃圾也给海滩造成了严重污染。在最近一次垃圾清理行动中，志愿者们在两个小时内就清扫出将近1吨的塑料垃圾和其他垃圾。

据了解，玛丽娜海滩以前曾出现过类似的情况，但今年的情况特别严重。印度政府现在十分担心，玛丽娜海滩爆发和2017年班加罗尔湖泊污染相类似的事件。

当年，班加罗尔湖附近工厂将工业废水直接排入湖中，造成几千条鱼丧生。污染物泡沫的厚度高达几十公分，有的甚至开始起火燃烧。为防止民众接触污染物诱发皮肤和呼吸系统疾病，当地政府派人封禁了污染区域，禁止任何人进入。

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