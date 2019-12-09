分娩后，哪些不适才是正常情况？

你刚刚或即将创造了一个小小的奇迹——分娩。在很多女性看来，生孩子是一生中最令人惊异的经历，同时也是身心备受折磨的经历之一。阴道分娩后，身体不可避免地需要一些时间来恢复。

♦ 出血

分娩后阴道出血，有分泌物是完全正常的。产后恶露气味有点臭。一开始是深红色，可能有血块，大到李子大小。三天之后，恶露的颜色和稠度应该变浅。两周之内，慢慢变成黄色。在4到6周内，恶露会完全停止。

当恶露在身的时候，最好使用产后卫生巾而不是卫生棉条。如果三天后恶露量还是很大，一小时换几次卫生巾，请向医生咨询。如果出血速度减慢但又增加了，也应该去看医生。

♦ 宫缩

你的子宫通常有梨那么大，在怀孕期间会大大扩张。当子宫愈合并恢复正常大小时（通常超过六周），一般会出现宫缩。这表明你的子宫正在努力阻止胎盘附着处的出血。产后宫缩可能很剧烈，特别是在哺乳的时候。有些人产后宫缩和分娩时一样强烈。

每次宫缩通常在5分钟或更短的时间内消退。如果很不舒服，试着在腹部放一个加热垫，或者用毛巾热敷。如果你疼痛持续时间比较久，而不是很短暂，应及时就医。

♦ 撕裂

分娩后皮肤或阴道组织撕裂并不少见。有时它是自然发生的，有时是医生切开(会阴切开术)以帮助宝宝更容易通过阴道。这些伤口通常会慢慢愈合。平时，大家如厕后请注意轻轻清洁敏感部位。如果撕裂部位不舒服，试着用温水浸泡清洗。保持撕裂的组织清洁有助于缓解不适，有助于防止感染。

♦ 漏尿/便便

怀孕和分娩期间，盆底肌会被拉伸。这会导致你暂时失去对膀胱或常的控制。这很常见，一般在几周内改善。医生可能会建议你尝试凯格尔运动，以增强盆底肌阻止尴尬的泄漏。然而，凯格尔可能不能帮助防止气体和大便的排出。还有，凯格尔运动可能会引起疼痛，在开始运动前请咨询医生。

♦ 便秘

分娩后可能不会立即排便正常，可能会几天没有排便。如果便秘没有自行消失，请向医生寻求帮助。医生可能会建议使用大便软化剂，多吃水果、蔬菜和全谷物，每天多喝水等。

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