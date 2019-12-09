担心宝宝“烂脸”？这样护理湿疹才靠谱

当宝宝娇嫩的肌肤出现红色、干燥、发痒的小疙瘩时，罪魁祸首往往就是湿疹。湿疹是一种特应性皮炎，通常出现在2～6个月大的婴幼儿中，约20%的宝宝患有湿疹。如果你家宝宝脸部皮肤发痒和发炎，这六个方法有助于缓解情况。

1.避免局部刺激

许多婴儿对常见洗护用品皮肤过敏，如肥皂、洗衣粉、洗发水、织物柔软剂等，改用低过敏性、无香味的产品可以帮助缓解湿疹。育姐给宝宝皮肤上涂的任何东西都是无香味的，洗涤剂和织物柔软剂也选择无香型的，有助于减少瘙痒。

2.食物过敏试验

局部刺激并不是唯一能引起“湿疹”的过敏反应，食物过敏也是很重要的一个因素。有条件可以给湿疹严重的孩子做食物过敏测试，如果宝宝确实对几种东西过敏就需要从饮食中去除。建议爸妈们做一个记录，看看某些食物是否会引发突发性疾病，或者请儿科医生推荐过敏科医生。

3.使用湿疹霜

涂上温和的无香味湿疹霜是治疗湿疹的最佳方法之一。每天应使用几次湿疹霜，尤其是在洗脸、洗澡后。无需买那些贵的护肤品，无香味的凡士林就能很好的锁住水分。

4.避免过热

如果宝宝得了湿疹，要给他穿轻薄透气面料的衣服，以免因为过热让湿疹更严重。还有，建议避免选择像羊毛这样重又会产生刺激面料的衣服。婴幼儿的体温比成人高，所以不需要穿那么厚重的衣服。

5.缓解抓挠损伤

湿疹会造成皮肤瘙痒，如果不能避免宝宝抓挠恐怕小脸上会留下疤痕，而且抓挠主要是在睡眠中，所以更加容易造成皮肤损伤。为了防止宝宝因抓伤和感染而恶化皮疹，请注意宝宝的指甲清洁，并勤修剪，也可以试试在晚上用轻便的手套套住宝宝小手。

6.给药

以上列出的治疗方法其实并不能缓解婴儿严重湿疹的症状，只是一种措施，因此严重湿疹的宝宝往往需要求助于更强有力的药物，比如“曲安奈德”类固醇乳膏，或者非处方的氢化可的松乳膏。激素类药膏能缓解孩子的过敏症状，抗菌类药膏能把细菌杀灭，两者配合使用，效果更好。当然了，选择什么药物以及如何使用请谨遵医嘱。

虽然很多家长会非常担心激素，因为一想到激素就会想到“肥胖”、“性早熟”、“激素依赖”等等副作用，但实际上浓度在1%左右的外用皮质类激素是非常安全的。不过很多儿科医生也提醒家长一定要严格遵医嘱使用激素。年龄、病情严重程度、部位、和皮损类型不同，需要用到的激素制剂也不同，用法也不一样，尤其是婴幼儿。

湿疹虽然难根治易反复，但是做好皮肤护理，防过敏多保湿，就可以帮宝宝预防和治疗湿疹。

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