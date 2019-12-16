守护早产宝宝健康，益生菌立大功

根据英国诺福克和诺维奇大学医院(NNUH)、东英吉利大学(UEA)领导的一项最新研究发现，在喂养早产儿的乳汁中添加健康的细菌可能帮助缓解严重的肠道问题和感染。

引起益生菌可守护早产儿健康

研究人员回顾研究了近1000名在10年内入住新生儿重症监护室(NICU)的早产儿的发展，而越来越多的证据表明，在乳汁中添加活乳酸菌和双歧杆菌益生菌可减少坏死性小肠结肠炎(NEC)的病例，NNUH成为英国最早为NICU新生儿引入每日益生菌剂量的医院之一。NEC是一种危及生命的肠道疾病，这会导致肠道组织发炎并开始死亡，主要影响早产的婴儿。

发表在《儿童疾病档案》杂志上的研究报告显示，自从在NNUH新生儿病房引入常规益生菌以来，早产婴儿中的NEC病例从7.5%下降到3.1%，败血症病例从22.6%下降到11.5%。

诺威奇医学院名誉教授、新生儿研究所顾问保罗克拉克(Paul Clarke)博士说：“预防坏死性小肠结肠炎是英国的首要研究重点，有强有力的证据支持在常规基础上给予早产儿益生菌”。同时他表示：“我们的研究是英国第一项评估常规益生菌使用对NEC和败血症发病率潜在影响的研究。这是一个大团队的努力，以促进这些脆弱的小婴儿在生命开始时的肠道健康，并帮助他们从一开始就获得正确的肠道细菌。

我们很自豪完成了这项重要的研究，这表明我们使用益生菌通过预防许多NEC和败血症的病例挽救了生命。我们每天给每个婴儿喂养超过10亿个健康的活细菌，这似乎对减少NEC产生了我们所希望的有益效果。英国的大多数NICU部门仍然没有常规地提供益生菌，因此我们希望这项研究能够鼓励更多的医院开始提供早期益生菌来保护婴儿。”

今后研究将应用于更广泛的微生物群落

来自Quadram研究所的林赛·霍尔(Lindsay Hall)博士是这项研究的共同作者之一。她补充道：“这项工作强调了如何利用双歧杆菌等有益细菌调节早产儿肠道微生物群，从而真正改善这些脆弱和高危婴儿的健康状况。下一个阶段是了解这类补充剂如何调节更广泛的微生物群落，以及这些有益效果背后的机制。”

阿奇·福克纳于2016年3月出生于诺福克和诺维奇大学医院，24周零4天，体重仅仅0.59 kg，但他幸运的在重症监护期间接受常规益生菌治疗，现在是一个3岁半的健康孩子。

小福克纳的妈妈萨曼莎·霍华德说：“阿奇这么早就出生了，我们几个星期都不能抱他，因为他太小了，这真是一个巨大的打击。他这么早就出生了，我们花了一段时间才习惯，但我们从来没想过放弃。”

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