学会这些小技巧，愉快刷牙现在开始！

从6～10个月宝贝长出第一颗牙开始，就需要刷牙了。不过距离Ta学会自己刷牙还有很长一段时间，所以我们整理了一些儿科医生的实用建议，绝对能够让宝宝学习刷牙的过程变得更有趣，使其成为一个日常习惯。

1.早点开始

宝宝没有牙齿?这不是问题。简单地通过定期清洁牙龈对牙齿生长也是有好处的。

2.经常刷牙

虽然到目前为止，我们主要是在睡前刷牙。从技术上讲，刷牙的目的是把食物从牙缝中清理掉，但很多成年人都没有养成良好的刷牙习惯。所以，从一开始就让孩子在进食后刷牙，长此以往就会养成习惯。

3.唱一首歌

唱歌、设定一个计时器或者想出一些其他有创意的方法，让你的孩子在2分钟内，或者至少能确保刷干净牙齿所需的时间内刷牙。有些牙刷可以在孩子应该持续刷牙的时间内发光或播放音乐，这样能防止孩子因为刷牙时间久而觉得无聊。

4.鼓励刷牙

如果孩子表现出独立的迹象坚持自己刷牙，那么一定要让孩子自己刷。只是别忘了在每次刷牙后“检查”一下，同时以骄傲的表情和语气表扬一下。

5.迎合口味

让孩子自己选择牙刷和牙膏，印有公主、赛车或者漫威英雄的电动牙刷比父母更有希望赢得孩子的芳心。还有牙膏的口味有很多种，味道通常都还不错，可以让刷牙变得更有趣。

6.两把牙刷

当孩子对牙刷感兴趣时，往Ta手里塞一把软毛牙刷就可以避免因为刷牙发生争执，父母也有足够的时间完成这项工作。当然，前提是你可能需要多买几把牙刷。

7.牙膏要含氟

使用适量的含氟牙膏很重要。目前的建议是给3岁以下的孩子使用一粒米粒大小的含氟牙膏，3～6岁的儿童使用豌豆大小的含氟牙膏。不过由于氟化物有低微的毒性，所以一定要在刷牙时照看孩子，让孩子刷牙后学着把牙膏沫吐出来。

8.正确的刷牙方法

刷牙要刷到内侧面、外侧面和咀嚼面。首先宝宝的牙齿咬合，先刷牙齿外侧，两三颗牙齿为一组，旋转画圈刷，然后再刷牙的内侧，牙刷需要直立，用适中的力度从牙龈刷向牙冠，最后把牙刷放在咀嚼面上前后移动，每个部位要刷5-10下。

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