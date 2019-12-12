今天的孩子牙齿变好了?医学技术帮了大忙

早在2011年，美国疾控中心对美国青少年的牙齿健康进行了两项专项研究表明：70年代美国青少年平均有6～7个蛀牙，但90年代以后平均只有3个。今天的青少年看牙医的几率是过去的两倍，他们会引用了著名的牙膏广告词跟妈妈报告说：“看，没有蛀牙!”。

青少年牙齿变好的原因

美国吉姆·施泰纳博士将年轻人牙齿健康状况的改善主要归因于日常生活中氟的增加。他解释说：“氟化物可以减少蛀牙，也可以减缓蛀牙过程，现在95%以上的牙膏都含有氟化物，约65%的人饮用含氟水。”

另一个相关的因素是牙科密封剂的使用，透明或白色薄塑料涂层可以涂到孩子长恒牙，正如斯坦纳博士所解释的，“氟化物保护牙齿之间的区域，密封剂填满了这些牙齿的小凹坑和凹槽，这是大多数龋齿的位置，一种密封剂的使用成本大约是龋齿填充物价格的一半。”

同时，因为新的牙科器械如激光和空气磨擦装置，现在患蛀牙的青少年对牙科手术椅的恐惧也更少了，填补龋齿填充物的过程几乎是无痛的，如果是激光治疗甚至不需要麻醉。

年轻人还对牙齿整容非常感兴趣，除了传统的用来填充蛀牙的银色金属合金外，还可以使用复合材料使修补牙齿的颜色与其他牙齿更相配。

牙齿正畸需要正视

如果牙齿不齐、上下牙床咬合错位，在青春期最好用牙套矫正。此时孩子的面部骨骼仍在生长，可以纠正。也有一些正畸问题源于外部损伤、多年拇指吮吸或失去乳牙早/晚于正常。

那么如何诊断正畸问题呢?你可能需要：口腔检查和全面的医疗/牙科病史;口腔和头部的X光片;面部和牙齿照片;制作牙齿的石膏模型。

如果你有留意，可能会注意到现代的牙科器械已经不如传统的金属牙套那么显眼了。吉姆·施泰纳博士表示：“几年前，所有的牙齿上还都必须贴上固定金属丝的托槽。现在已经不会这样了，3D立体电脑技术制造的隐形牙箍，可以量身定制近乎无法察觉的透明牙托来完成整个矫正疗程”。这种新式透明的塑料“隐形”牙箍通常是一对，上下颌分别佩戴一个。在正常交谈的距离下，对方都不会注意到牙齿矫正者口中的牙箍，而且，这种所谓的“隐适美”治疗法的矫正率达95%，不管是针对青少年还是成年人都一样。

通常做牙箍的患者在两年左右的时间里使用正畸工具，在此期间他们每个月都需要到医生那里检查，医生通常会在这些检查时收紧牙箍以增加牙齿的张力，之后的任何不适或疼痛通常可以通过非处方止痛药缓解。

当单用牙套不足以使牙齿变直时，做正畸的孩子们可能不得不在睡前戴上夜间牙套，以便在外部施加压力。将两个尖头插入后磨牙外表面的一对圆柱形金属容器中，然后用一条橡皮筋包住后部，使仪器保持在原位。十几岁的孩子通常不太喜欢戴上这种“大家伙”，不过还好这只是一种临时措施。

在取出牙套后，医生还会被给患者一个可拆卸的固定器，以便在接下来的6～12个月内佩戴，以保持牙齿的整齐。

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