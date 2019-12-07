宝宝6个月，别忘了准备一把合适的高脚椅

很多为人父母者都会感慨婴儿长得这么快吗?!他们好像是昨天才出生，而现在父母已经在研究高脚椅了，此时你的宝宝已经准备好开始吃固体食物了，也许一部分父母可能希望时间能停止，多享受一下和小宝宝相处的日子，但相信大多数父母会为下一阶段的育儿之旅而兴奋不已。

那么，现在我们就来研究一下如何挑选一把合适的婴儿高脚椅：

1.宝宝需要高脚椅吗?

6个月后的宝宝需要一把高椅子，你很难想象宝宝在吃饭的时候会造成多大的混乱，所以你一定会希望把这些混乱控制在一把高椅子上。

一把高脚椅会让你的宝宝有个舒服的地方吃饭，而座椅的设计是为了让宝宝保持直立坐势，让他们吃得更安全。

2.如何选择一把高椅子?

在你花费辛苦赚来的钱之前，要确定你已经找到了最适合的婴儿高脚椅。可以向你的朋友和家人询问他们对高脚椅的评价，并在网上搜索值得信赖的高脚椅评价。

一般来说，在选择高脚椅时需要考虑以下几点：

△ 它会放在哪里

想想要把高脚椅放在哪里使用，是永久性地放在家庭餐桌上，还是需要方便折叠?是需要一把轻便的高脚椅还是一把可折叠的高脚椅?它需要容纳多大的空间?一些高脚椅有一个特别宽的底座，在狭小的空间里可能就起不到作用了。试着想象一下这把高脚椅如何使用，以及买回来以后放置在你家的什么地方。

△ 安全性

为宝宝选择一个高脚椅，其安全性能是需要伴随宝宝成长来考虑的，一个六个月大的孩子可能会很乐意在吃饭的时候坐在椅子上，而一个蹒跚学步的孩子则会想办法从椅子里爬出来。你会想要一把带安全带的高脚椅来固定住宝宝，所以买的时候你要关注一下椅子的结实程度。

△ 保持清洁有多容易

高脚椅有时会变得很恶心，尤其是早餐结束时被涂满了糊状的香蕉、稀粥和洒出来的牛奶······你的宝宝可能会用食物来“画画”，所以高脚椅在每顿饭后都需要清洗，一定要买一把容易清洗的高脚椅，最好是很容易抹去污物，毕竟每顿饭都要用到高脚椅。

为什么高脚椅要有搁脚板?

一个搁脚板可以让你的孩子坐在摇椅上。大多数婴儿在高脚椅上都够不到脚凳，但腿比较长的幼儿可能就需要脚凳了。毕竟长时间坐在高脚椅上，双腿悬空对孩子来说可能不舒服。

注意，并非所有的高脚椅都有搁脚板。如果你打算长期使用高脚椅，那么有一个脚凳还是很重要的。

更好的方法是选择一个具有可调节搁脚板高度设置的椅子，这样的椅子使用时间会更长。

旧的高脚椅安全吗?

如果你有一个老式的婴儿高脚椅，你可能想知道旧的高脚椅是否安全使用。不过很可惜，这个问题没有简单的答案。

可能一把从阁楼上搬下来的华丽木制婴儿高脚椅复古别致，但这并不意味着它是安全的。如今安全的高椅子都有一个永久的胯部安全带，以保持儿童在椅子上的正确位置和安全。这是最近几年才有的装置，老式高脚椅可能没有这个功能。

新的高脚椅还配有三点式安全带，并经过安全测试，以确保它们在使用过程中稳定。

2011年1月～2017年9月，美国共有271人因高脚椅受伤，2人死亡，所以请始终确保宝宝使用的婴儿用品符合当前的安全规定。

婴儿什么时候应该坐在高椅子上?

当你的宝宝准备开始吃固体食物时，他们就要开始坐在高椅子上。坐在餐桌上的高椅子上，即使在宝宝开始进食之前，也能让宝宝感受到家庭进餐的乐趣!如果你的宝宝还没到可以开始吃固体食物的年龄，你可以在餐桌上给他们提供玩具。

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