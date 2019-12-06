有喜后，你的身体会发生这些神奇变化！

如果你怀孕了，或者怀疑可能怀孕了，下面列举除了每一期的怀孕症状，看一看就可以知道你可能会在怀孕的每一期出现什么样的变化。

妊娠早期

在怀孕的头三个月，你的怀孕症状如下：

妊娠症状第1期

如果你一直规律的月经期延迟了，并且初步的验孕棒结果呈阳性，恭喜！你可能有了～

突然感到疲倦、反胃和乳房疼痛？这得感谢孕激素。

你可能会注意到这段时间身体有一些变化。这可能是受精卵着床出血，这是受精卵钻入子宫内膜时发生的正常情况。

妊娠症状第2期

现在体内的荷尔蒙开始增加，你可能会开始有对食物的渴望，一天中任何时候都可能会感到恶心，排尿和抽筋的几率也会增加。

你的嗅觉可能也可能变得灵敏。

妊娠症状第3期

你会觉得疲劳，时不时都需要小睡一会儿。怀孕早期情绪异常是很正常的。你的荷尔蒙在增加，这可能意味着你的情绪可能会随之剧烈波动，直到自行平静下来。

妊娠症状第4期

恶心和疲倦支配着你的生活。恶心感说来就来，吃不下太多东西，你的荷尔蒙和血容量在增加，这意味着你可能会感到头晕，觉得需要一直上厕所。

妊娠症状第5期

突然发现很难弯腰穿上鞋子？因为小肚子可能会像是突然冒出来，此时你可能也会感到腹部有剧烈的拉扯痛。这是子宫韧带的伸展。

妊娠症状第6期

终于到了怀孕头三个月的结束。此时希望你能告别恶心和情绪波动，开始享受孕期。如果你的家人和朋友还没有发现，你可能会对与他们分享你的大喜事而感到兴奋。

妊娠中期

对于中期妊娠：

妊娠症状第7期

恭喜你完成了第一个“三个月”！

虽然典型的早孕症状可能会消失，但你可能会出现一些新的症状。比如胃灼热和反流可能开始出现，以及更加频繁的头痛。

妊娠症状第8期

这时，你可能已经做了第一次超声波检查，看到了你的孩子。你的情绪现在可能已经稳定下来，晨吐也会减轻。你可能也会注意到性欲的增强。你的精力正在恢复，确保运动是一个优先事项，因为它有助于减少多余的体重增加，每天步行30分钟是不错的选择。

肌肉痉挛现在很常见，尤其是在晚上你的小腿会出现抽筋，可以试着在睡前洗一个舒服的温水澡。

妊娠症状第9期

注意到你最近有点想和你的另一半亲密一下吗？额外的血液流动可能会增加你的性欲，没关系，孕期也可以享受性爱，但要注意卫生和姿势、力度。不要忽视你的营养需要和一些日常锻炼。

总体来说，你现在已经进入了怀孕相对轻松的一个阶段，你的腹部可能还不明显，但随着子宫的伸展，你开始注意到有更多的疼痛感。

你现在还不太可能感觉到婴儿的任何动作，但你发出的每一个声音都被Ta清晰地听到，所以继续每天和你的宝宝说说话。

妊娠症状第10期

你成长中的宝宝和肚子开始吸引你认识的每一个人的注意，你的身体重心正在发生改变，所以要小心你的身体移动和走路的姿势，确保锻炼也是日常生活的一部分。

如果仰卧睡姿开始感到不舒服那就试试侧卧。

妊娠症状第11期

是时候列一张清单了，包括婴儿的名字、小衣服、玩具、待产包等等，毕竟你现在已经到了孕期的一半时间了。

疼痛和肿胀在这个阶段很常见，你很可能在晚上经历腿部的抽筋。

妊娠症状第12期

恭喜你，你到达了孕期的中途点！从现在开始，你的怀孕检查会有一些变化，你的会被测量腹部，你可能现在能感觉到胎儿的动作，不久你的伴侣也能一样感觉到了，你的宝宝会变得更活跃。每天找点时间坐下来和你肚子里的小人儿交流。

妊娠症状第13期

随着身体的重心在移动，你现在连起床和坐下这样的简单事情都变得更加艰难。你可能会注意到运动变得越来越困难，因为你的肺没有足够的空间做深呼吸了。

你可能也会注意宫缩的出现。在怀孕的这个阶段，腿部抽筋比较多见，所以一定要保持身体的水分，可以吃一些香蕉，因为香蕉中含有丰富的矿物质可以缓解这种症状。

妊娠症状第14期

这个阶段你会接受葡萄糖耐量测试来确定你患妊娠糖尿病的风险。骨盆韧带的拉长会引起不适，可以尝试按摩来帮助缓解这种情况。

注意到了吗?淋浴间地上的头发多了？放心，孕期脱发很常见，一般在产后一个月就停止的。

此时一定要多吃一些高纤维食物，多喝水以免便秘，这是妊娠中期常见的症状。

妊娠晚期

妊娠症状第15期

生活中突然忘了你为什么走进一个房间，工作中突然忘了你同事的名字？孕期时大脑就是这样，健忘很正常，因为睡眠不足会使这种情况更糟，所以每晚至少要睡到8小时。

现在发生的身体肿胀都可能是正常的，但要时刻关注突然某个部位肿胀并伴有头痛和血压升高。

妊娠症状第16期

你的内脏会感到越来越局促，这可能会导致气胀，以及需要更频繁地排尿。

你的睡眠可能会被不安分的双腿打断，这是一种常见的妊娠症状。

这个时候需要开始收拾你的待产包了，收集整理你需要打包的东西。产前预约将更加频繁，以检查宝宝的成长和你自己的健康。

妊娠症状第17期

妊娠晚期开始了！你应该开始制定生育计划了，可以和产检医生讨论一下如何在分娩期间应对各种突发状况。

胸腔的疼痛和烧心感现在很常见，因为你的子宫会向上挤，你的孩子现在可能低着头，为将来的出生做准备。

妊娠症状第18期

你现在感到呼吸急促，这是因为你的宝宝在里面占了更多的空间。尽量保持温和的运动，白天多休息，做做深呼吸。

如果你经常头痛，或者有任何高血压、严重肿胀的迹象都应该报告给你的孕检医生。

参加一些母乳喂养课程，这是让你和你的伴侣多了解一些母乳喂养的好处，以及在遇到困难时应该怎么处理。

妊娠症状第19期

随着身体承受的压力越来越大，你可能会感到胃部灼热和便秘等症状，这些症状会打断你的睡眠，让你感到不舒服。这段时间也可能会出现视力模糊，但一定要确保不伴有先兆子痫的症状。

你的子宫现在就在你的肋骨下面，这使得你呼吸困难，你已经无法弯曲身体做任何事了，因为你的内脏被压扁了，由于消化不良和反流，你可能吃不下食物。这时温暖的温水浴和轻柔的伸展可以减轻疼痛。

妊娠症状第20期

宝宝现在已经相当有存在感了，Ta的体型会给你的膀胱和子宫韧带带来额外的压力，所以尽量多放松休息。

随着预产期越来越近，你将开始频繁的和医生见面。

妊娠症状第21期

肌肉痉挛和背痛现在很常见。你已经快从孕期“毕业”了，所以对任何可能的分娩迹象都要高度警惕。

你的脚和手可能会肿胀。如果突然移动，骨盆前部可能会疼痛。这是你的身体准备帮助你的宝宝在出生时向下移动。

在分娩前，由于准备分娩时激素的变化，排便不畅是很常见的。

妊娠症状第22期

你的预产期已经快到了，做好准备迎接孩子的到来吧！如果你在怀孕42周时没有分娩的迹象，你可以要求进行胎儿监测，检查你和宝宝是否一切正常。

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