儿童咳嗽吃什么药？对症下药是正途！

孩子是父母的心头肉，看着他们咳嗽痛苦的样子恨不得以身代之。儿童咳嗽应及时服药缓解症状，但很多父母不知道该如何选择止咳药物。那么，儿童咳嗽吃什么药？今天育姐就给大家说一说。

一般来说，儿童咳嗽有两种主要原因，一种是风热咳嗽，一种是风寒咳嗽。大家要根据孩子咳嗽的病因，采用不同的药物进行治疗。

儿童风热咳嗽可选用的药物

孩子患风热咳嗽，大家可在医生指导下可以选用以下几种药物进行治疗：

1.复方鲜竹沥口服液

复方鲜竹沥口服液具有化痰、解毒、清热的功效，孩子有风热咳嗽、肺热咳嗽、痰热惊风、利尿通淋等症状时，服用此药很合适。

2.桑菊银翘散

桑菊银翘散具有疏风宣肺、辛凉解表之功效，可以用来治疗儿童咽喉肿痛、流涕鼻塞、发热咳嗽、外感风热等病症。

3.川贝枇杷露

孩子有口渴、咽干疼痛、痰多粘稠、咳出不爽等症状时，大家可以给他服用川贝枇杷露来宣肺清热、化痰止咳。

4.小儿急支糖浆

小儿急支糖浆具有化痰止咳、清热宣肺的作用，如果儿童有急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、夜间阵咳、感冒后咳嗽等表现，服用此药会有很好的疗效。

儿童风寒咳嗽适宜吃的药物

以下几种药物可用来治疗儿童风寒咳嗽，大家一定要遵医嘱给孩子服药：

1.消咳喘

孩子患急慢性支气管炎引起咳喘或喘息，并咳出白色稀痰，可以服用消咳喘来改善症状。这种药性热，具有平喘止咳、温化寒痰的作用。

2.射麻口服液

孩子患有急性支气管炎或者感冒后出现痰多咽痒咳嗽等症状，且咳嗽症状在夜间多发时，服用射麻口服液可以宣肺利咽、止咳化痰，让孩子睡个好觉。

3.儿童清肺口服液

孩子咳嗽由感冒引起，并伴有咽喉肿痛、痰多咳嗽等症状时，可考虑让孩子服用儿童清肺口服液。这种口服液具有润肺化痰、清肺止咳的作用。

4.通宣理肺丸

该药具有宣肺止咳、解表散寒的作用，适用于病情较重的咳嗽儿童。孩子咳嗽症状明显，伴有痰多、肢体酸痛、无汗而喘、头疼等情况时，可考虑让孩子服用此药。

5解肌宁漱丸

孩子患风寒感冒，出现呼吸急促、咽喉疼痛、咳嗽痰多、头疼身热等症状时，服用解肌宁漱丸可以止咳化痰，宣肺利咽。

6.杏苏止咳糖浆

杏苏止咳糖浆能够止咳宣肺、辛温散寒，孩子有咳嗽、流清涕、头疼、畏寒、咳白色稀痰等症状，吃此药可有效缓解。

儿童咳嗽吃什么药？看完以上内容，大家都知道该怎么选择止咳药物了吧。如果孩子吃药后不见效，应及时送往医院就诊，以免延误病情。

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