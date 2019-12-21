宝宝干咳，学会5招预防起来一点也不难！

宝宝干咳很痛苦，爸爸妈妈看了十分揪心。其实只要做好预防，就可以让宝宝免受这样的痛苦！那么具体该怎么做呢？今天育姐教大家五种预防宝宝干咳的方法，赶紧来学一学吧。

1.保持合适的湿度

室内空气干燥，湿度较低会导致呼吸道粘膜变干、出血，纤毛摆动受限，痰液很难咳出体外。如果呼吸道本身就有炎症，这种情况会更为严重。发现宝宝卧室空气干燥，大家要及时通过洒水、拖地等方式提升室内湿度。

2.注意饮食调节

中医认为，鱼、肉、虾等油腻荤腥的食物不但可以助湿生痰，还可以诱发过敏，让干咳加剧。生姜、胡椒、辣椒等食物会刺激呼吸道，让咳嗽变得更加厉害。这两类食物大家要让宝宝少吃。

西红柿、胡萝卜、青菜等蔬菜不仅可以给宝宝补充多种无机盐和维生素，还能提升机体代谢功能，大家要让他多吃。

3.保持卧室空气流通

污浊的空气会对呼吸道产生不良刺激，导致呼吸道粘膜水肿、充血，分泌物增多，进而让干咳变得更加严重。因此想要预防宝宝干咳，一定要保持室内空气清新，及时排出厨房油烟。

另外，爸爸妈妈也不要在家抽烟污染空气。育姐建议大家，宝宝的卧室每天要定时开窗换气，最好上下午各开窗一次，每次20分钟左右。

4.保证睡眠充足

睡觉时，全身肌肉放松，对外界的刺激反应变慢，呼吸、心跳、排泄等生理反应减缓，对身体器官的机能恢复和疾病康复很有帮助。所以，想要预防宝宝干咳，一定要让他睡得好。

5.注意室温，及时增减衣被

25℃-28℃被称为中性温度，宝宝待在这样的环境里最为舒适。如果大家不能将室内温度保持在这个范围内，也不要让室温过高或过低。宝宝的卧室要适当开窗，待在里面的人也不宜过多。

不少父母觉得，孩子比成人更怕冷，于是给他穿很多衣服，盖很厚的被子。其实，不让孩子接受冷空气刺激，反而导致身体调节能力弱，抵抗力较差，容易发生干咳。

通过以上五个方法可有效预防宝宝干咳，大家快去试试吧~

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