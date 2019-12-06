把真枪塞入口中玩耍，2岁娃中弹当场丧命

据英国《每日邮报》报道，美国一名妈妈被判有期徒刑24年，原因是她两岁儿子把真枪当成了玩具水枪，在玩耍时打中自己，最终不治身亡。

幼童将真枪当成水枪，玩耍时中枪宣告不治

据了解，这名妈妈名叫梅丽莎·米歇尔，来自科罗拉多州斯普林斯市。事发当天，她将2岁儿子洛基·布鲁姆留在房间内玩耍，自己到房间外面接电话。洛基看到桌子上有一把枪，以为是玩具水枪便拿起来玩。

洛基平常喜欢喝水枪里的水，这次他同样把枪口塞进嘴里吮吸。随着一声枪响，可怜的洛基被子弹击中，随后被紧急送往医院急救，但最终还是不治身亡。

原来，这把手枪的属于孩子的妈妈梅丽莎。梅丽莎是一名吸毒者，目前正在戒毒。事发前不久，一名贩毒者给她发了威胁消息，她便在手枪里装了子弹并上膛以防不测。没想到这一行为竟导致儿子意外身亡。

家中搜出几种危险物品，妈妈被判24年监禁

警方赶到现场后将妈妈梅丽莎拘留，并搜查了她的家。警方从她的家中查获了两把没有登记的枪支、一把斧头、几克毒品及注射用的针头，而这些物品都放在儿童可以够着的地方，十分危险。

后续的调查发现，梅丽莎曾将一名1岁多儿童虐待致死，还曾给两名孩子喂食大麻。警方以过失杀人罪、虐待儿童罪、谋杀罪对梅丽莎发起指控。

12月2日，科罗拉多州最高法院判处梅丽莎有期徒刑24年。在听证会上，法官表示：“这是我遇到的最艰难的量刑听证会之一。”法官同时提醒各位父母，一定要将危险物品放在孩子无法够着的地方保存，以免再次发生这样的悲剧。

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